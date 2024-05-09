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İstanbul'da ekmeğe 5 ay sonra yeniden zam

Ekmek fiyatlarına geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan zammın ardından yeni fiyat artışı açıklandı. İstanbul'da ekmek satış fiyatı 10 TL oldu

09 Mayıs 2024 Perşembe 21:40
İstanbul'da ekmeğe 5 ay sonra yeniden zam






İstanbul'da ekmeğe 5 ay sonra yeniden zam



Türkiye'nin dört bir yanından ekmek ve fırın ürünlerine zam haberleri geliyor. Simit zamlarını bakanlık iznine bağlayan kararnaye karşı hukuk mücadelesi başlatılırken ekmek satış fiyatları büyük şehirlerde 10 TL'yi geçiyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Kararda, "Ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi kabul olunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

EKMEK ÜRETİMİNDE MALİYET VURGUSU

Ekonomim'de Merve Yiğitcan'ın haberine göre, meclise oylamaya sunulan kararda, “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, ekmeğin girdi maliyeti arasında yer alan un, maya gibi hammaddelerin yanı sıra işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucunda ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi hususunun Oda Meclisi’ne arzı yönetim kurulumumuzun 09.05.2024 tarih, 81 sayılı toplantısında kabul olunmuştur” ifadeleri yer aldı.

Son olarak Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

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