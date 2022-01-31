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İstanbul'da kurulacak yeni şehir Araplara satılıyor

Müşterilerini "Çok şükür beklediğimiz haber geldi" diyerek bilgilendiren arap pazarlama şirketleri, kendilerine özel kentlerde arsa satışına şimdiden başladı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 21:03
İstanbul'da kurulacak yeni şehir Araplara satılıyor

İstanbul'da kurulacak yeni şehir Araplara satılıyor

Kanal İstanbul çevresine yeni kurulacak lüks yerleşim birimleri ile devasa arap şehirleri kuruluyor. Müşterilerini "Çok şükür beklediğimiz haber geldi" diyerek bilgilendiren arap pazarlama şirketleri, kendilerine özel kentlerde arsa satışına şimdiden başladı.

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, ülkenin en büyük şirketleri, yatlar, limanlar, milyar dolarlık tesisler, kritik öneme sahip savunma şirketleri adeta araplara peşkeş çekilirken, Kanal İstanbul ile ortaya çıkarılan büyük rant alanında Araplara özel şehirler oluşturuluyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medyada gündem olan "Go Smart" adlı bir şirketin Arapça olarak yayınladığı video ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özkan, şirketin bir yetkilisinin yaptığı yayını paylaşarak, “Bizler 'Minik serçe, balıkçı, kar' diye oyalanırken, Türkiye parsel parsel pazarlanıyor. Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle müjdeyle sunuluyor. Satıcı “Şükürler olsun aylardır beklediğimiz karar çıktı' diyor” dedi.


İYİ Parti'li Özkan'ın paylaşımında yer verdiği videoda, “Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu” açıklaması yapan şirket yetkilisi şunları söylüyor:

"Bugün Allah'a şükürler olsun ki bir yıl kadar uzun bir süre beklediğimiz kararı konuşacağız. Elimizdeki kararda görüldüğü üzere 1.,2., ve 3. Etap Yenişehir düzenlemesine girmesi, İstanbul ili genişletmesi, kısacası Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu. Karar 17 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Gördüğünüz üzere bu karar 30 gün sonra tüm sosyal medya ve belediye arazi müdürlüğü sistemlerinde yayımlanacaktır. Bu karar kısaca Yenişehir'in hayata geçtiğini anlatıyor."


 

Anahtar Kelimeler:
AraplarKanal İstanbul
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