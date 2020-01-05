Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi, 100 gram simit 2 TL

İstanbul'un dünyaca ünlü simdi yarından itibaren zamlı fiyatla tezgahlara iniyor. 100 gramlık simit 1.75 liradan 2 TL'ye yükseldi.

05 Ocak 2020 Pazar 22:56
İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi, 100 gram simit 2 TL

İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi, 100 gram simit 2 TL



TESK tarafından 3 ay önce alınan simit zammı bugün yürürlüğe girdi. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu. Simit fiyatlarına zam, susamdaki artış gerekçe gösterilerek yapıldı. 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatı 2 lira oldu. 

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ UN VE SUSAMDAN KAYNAKLI

Simitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.

Simit tiryakisi olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu" diye konuştu. 

Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 
Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 
AK Partili Akbaşoğlu'nun çay simit hesabına, cevabı Erdoğan verdi
AK Partili Akbaşoğlu'nun çay simit hesabına, cevabı Erdoğan verdi
Simit fiyatı ekmek fiyatını solladı
Simit fiyatı ekmek fiyatını solladı
Büyük bir faciayı simitçinin dikkati önledi
Büyük bir faciayı simitçinin dikkati önledi
Simitçilerin susam isyanı; Üretim durabilir
Simitçilerin susam isyanı; Üretim durabilir
Fazla simit yemek tansiyonu zıplatır
Fazla simit yemek tansiyonu zıplatır
Ressam Savaş Simitli; "Yaptığım her resimle konuşurum"
Ressam Savaş Simitli; "Yaptığım her resimle konuşurum"
Simit Sarayı Ürdün'de büyüyor
Simit Sarayı Ürdün'de büyüyor
Anahtar Kelimeler:
Simit FiyatlarıSimidin FiyatıZamSimite ZamTESKSimit Fiyatlarına Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beykoz’un tarım potansiyeli akademisyenlerle masaya yatırıldı
Beykoz’un tarım potansiyeli akademisyenlerle masaya yatırıldı
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Hindi etine talep artıyor
Hindi etine talep artıyor
Anne Bebek Sektörünün Gelecek Vizyonu İstanbul’da Şekillenecek
Anne Bebek Sektörünün Gelecek Vizyonu İstanbul’da Şekillenecek
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!
İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!
Market poşetlerine zam yok
Market poşetlerine zam yok
TİM, ihracat bedeli konusunda kolaylaştırma bekliyor
TİM, ihracat bedeli konusunda kolaylaştırma bekliyor
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
TÜGİAD | İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye'nin en önemli sorunu
TÜGİAD | İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye'nin en önemli sorunu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim