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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi

UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı.

07 Şubat 2020 Cuma 18:45
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi


İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi


10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı.


10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.


Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.


Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.

Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.


YAKIT, ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ETKİLİ OLDU


İstanbul’da 25 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı.


Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi.


Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler:
İBBZamToplu Taşıma
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