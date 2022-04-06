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İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi

Haftalardır, İstanbul'da toplu ulaşıma zam taleplerini geri çeviren UKOME, bugün yüzde 40'lık fiyat artışı talebimini bugün kabul etti. 

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:12
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma bugünden itibaren zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi bugün olağanüstü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma beklenen zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre tam elektronik bilet ücret 7,67 tl, tam abonman 602 tl, öğrenci abonman 109 tl oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 tl ve minibüs indi – bindi ücreti 5,25 oldu.

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETİNE ZORUNLU DÜZENLEME

İstanbul’da kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve ulaşım esnafının biraz nefes alması için tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Toplu ulaşım esnafının yüzde 50 zam talebi de yüzde 40 ile sınırlandırıldı. Karar, UKOME’de oy birliğiyle alındı. Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi günü uygulamaya konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) olağanüstü toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Son aylardaki ciddi maliyet artışları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zorunlu artış yapılması gündemiyle yapılan üçüncü olağanüstü toplantıdan uzlaşma çıktı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hükümet temsilcileri ile yaptıkları uzun müzakereler sonrasında, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve esnafın biraz nefes alması için tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Oylamaya sunulan teklif, Bakanlık temsilcilerinin mahkemeye verdikleri 5,48’lik bir önceki bilet fiyatına şerh koymalarıyla, ancak oy birliğiyle kabul edildi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Buna göre İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi. 

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, 78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya, 3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, 20 lira olan kısa mesafe 28 lira, 3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira, 396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi. 211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi.

Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.

Zammın ardından ücretler şu şekilde:

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL

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Son Güncelleme: 06.04.2022 11:48
Anahtar Kelimeler:
İETTİBBZam
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