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İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.5 zam geldi

Bir yıl içinde akaryakıt ürünlerine yüzde 100'den fazla zam gelirken, İBB'nin zam talebini aylardır gündeme almayan AKOME bugün bekletilen fiyat artış taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.

08 Ağustos 2023 Salı 11:41
İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.5 zam geldi

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.5 zam geldi


Türkiye'nin en büyük toplu ulaşım yükünü çeken İBB'nin yolcu taşıma ücretine aylardır beklediği zam talebi bugün UKOME'de kabul edildi. 

İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. 

TAM BİNİŞ ÜCRETİ 15 TL’YE YÜKSELDİ

Taksi ücretlerine de yüzde 75 oranında zam geldi. 

'İndi bindi' olarak adlandırılan kısa mesafe taksi ücreti ise 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Buna göre 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. 

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi. Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ARTTI

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. 

Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta yapılan temmuz ayı olağan toplantısında İBB yüzde 52,07 oranında zam isterken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yüzde 40 zam talebinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 08.08.2023 11:52
Anahtar Kelimeler:
ZamToplu UlaşımİBBİETT
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