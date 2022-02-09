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İstanbul'da yağmur bereketi | Bazı barajlar tamamen doldu

Kar ve yağmur, İstanbul'a bereket getirdi. Bazı barajlar tamamen dolarken, doluluk oranı ortalama yüzde 70'in üstüne çıktı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 14:13
İstanbul'da yağmur bereketi | Bazı barajlar tamamen doldu

İstanbul'da yağmur bereketi | Bazı barajlar tamamen doldu



Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar ve yağmur, barajlarda su seviyesini rekor düzeyde artırdı. İstanbul’a bereket yağdı. Baraj doluluk oranları rekor seviyeye ulaştı. O kadar ki, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardan Elmalı ve Istrancalar tamamen doldu. Doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. İstanbul’daki Ömerli barajının doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı . 

Yağışlı havalar bereket de getirdi. İstanbul barajlarında doluluk oranları rekor seviyelere ulaştı. Barajların bir kısmı yüzde 100 doldu. İSKİ’nin verilerine göre son iki haftadaki yağışlar, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını yüzde 54.64’ten 76.84’e yükseltti. Mevcut su miktarı ise 667,46 milyon metreküpe çıktı. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı aylarda 389 milyon metreküptü. 

BARAJLAR DOLDU

İstanbullunun içme suyu kaynaklarından Elmalı ve Istrancalar barajları tam kapasite doldu. İstanbul’un en büyük barajı olan Ömerli’nin doluluk oranı ise yüzde 94 seviyelerine ulaştı. Böylelikle barajlardaki doluluk oranı son 14 günlük artışla yüzde 54.64’ten 76.84’e yükseldi. Geçen yıl doluluk oranı yüzde 44.78’di.

Barajların ayrı ayrı doluluk oranları ise şu şekilde;

Alibeyköy: 66,17

Büyükçekmece: 71,43

Darlık: 74,32

Elmalı: 100

Istrancalar: 100

Kazandere: 87,49

Ömerli: 94,37

Pabuçdere: 85,88

Sazlıdere: 44,95

Terkos: 71,03

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Yağışların artmasıyla birlikte barajlarda son 1 günde yüzde 8.63 oranında su artışı oldu. İstanbul barajlarındaki mevcut su miktarı 667,46 milyon metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 389 milyon metreküpte kalmıştı. İstanbul geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 3 milyon 484 bin 386 metreküp ile rekor seviyede su tüketmişti. Mevcut rakamlar İstanbullunun içme suyu açısından rahat bir yıl geçireceği ihtimalini arttırırken su tasarrufunun önemini de yeniden hatırlatıyor.

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İBBBarajlarBarajSu Doluluk Oranı
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