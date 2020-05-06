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İstanbul Esenler Otogar'ı için yargı kararını verdi 

Büyük İstanbul Otagarı eski işletmecilerinin, otogardaki otoparkların İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki İBB Meclisi’nin almış olduğu karara karşı açtığı dava, mahkemece oy birliği ile reddedildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:11
İstanbul Esenler Otogar'ı için yargı kararını verdi 

İstanbul Esenler Otogar'ı için yargı kararını verdi 


Büyük İstanbul Otagarı’nın otoparklarının 25 yıllık süreyle işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin (AVTER) sözleşmesi, 4 Mayıs 2019’da sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de 11 Temmuz 2019’daki oturumunda, otogar otoparklarının işletmesini İSPARK AŞ’ye devredilmesini karara bağladı.

-OTAGAR ESKİ YÖNETİMİ, İBB MECLİSİ’NİN KARARINI YARGIYA TAŞIDI-

İBB Meclisi’nin aldığı kararı yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi’nin talebi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nden geri döndü. İdare mahkemesi, 31 Ocak 2020 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda, 1994 yılında sözleşmesi yapılan otogarın 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi’nin aldığı kararın kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti. Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Yargılama gideri olan 733.50 TL’nin davacılar üzerine bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2 bin 500 TL’lik avukatlık ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine, posta avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinin ardından davacılara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31.01.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

-İMAMOĞLU’NUN İLK İCRAATLARINDAN-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından 1987 yılında Bayrampaşa’daki 230 dönüm büyüklüğündeki belediye arazisinde otogar yapılması kararlaştırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otogar 5 Mayıs 1994 tarihinde hizmete açılmasının ardından 25 yıl süre ile inşa eden kuruluş tarafından işletildi. Bu süre, 5 Mayıs 2019’da dolmasına rağmen, ilgili yönetim otogardaki işletmeciliğini devam ettirdi. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği’nin süre uzatımıyla ilgili talebi, 23 Haziran 2019 seçimleri ile İBB Başkanı Seçilen Ekrem İmamoğlu tarafından, “Otogarı, bilim ve teknolojinin hizmetine açacağız” diyerek reddedildi. İmamoğlu’nun başkanlığında 11 Temmuz’da toplanan İBB Meclisi, otogardaki otoparkların işletme hakkının 5 yıl süreyle İSPARK AŞ.’ye devredilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi de alınan bu kararın iptali ile ilgili İBB aleyhine dava açtı. Otogar işletmecilerinin karara karşı yaptığı itirazlar üzerine verilen mahkeme kararları nedeniyle devir süreci uzadı.

-1 SAATLİK PARKLANMA ÜCRETSİZ, İHALE CANLI YAYINLANDI-

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kaldırmasının ardından 8 Temmuz 2019’da otogardaki otoparkların işletmesi İSPARK AŞ. tarafından devralındı. Kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik çalışması yapılan otoparklarda, 1 saatlik park hizmeti ücretsiz hale getirildi. 9 Eylül 2019’da da otogarın tüm işletme haklarını devralan İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi için ihale açtı. Canlı olarak yayınlanan ihaleyi, 25 Aralık 2109’da 27 milyon lira yıllık bedelle ve üç yıl süreyle işletme hakkını İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ. kazandı.

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