İstanbul Havalimanı'nda İETT ve HAVAİST'e ambargo mu var?





Türkiye'nin gurur olması gereken İstanbul Havalimanı yönetiinde siyasi kaprisler mi hakim? Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni merkezi yönetimlerden dışlama kampanyasına İstanbul Hava Limanı Yönetimi de katıldı.

İstanbul Havalimanı’nı İETT ve HAVAİST seferleriyle erişilebilir kılan İBB, son günlerde havalimanı yönetiminin olumsuz uygulamalarına maruz kalıyor. İstanbulkart dolum noktalarının sayısını azaltan ve dolum noktalarını en uç noktalara taşıyan yönetimin, İETT duraklarını da peronların en sonuna taşımaya hazırlandığı belirlendi. İBB Beyaz Masa’ya şikayetlerini bildiren İstanbullular ile turistlerin uygulamadan oldukça rahatsız olduğu görülüyor.



Bir kamu kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), henüz metronun ulaşmadığı İstanbul Havalimanı’nı açıldığı günden itibaren erişilebilir kılmak için çok ciddi yatırım ve hizmetler üretti. Arnavutköy’deki yeni havalimanı açıldığında uzun bir süre İETT ile ücretsiz taşıma hizmeti sunan İBB, iştiraklerinden OTOBÜS AŞ’ye HAVAİST şirketini kurdurarak uygun fiyata lüks taşımacılık hizmeti vermeye başladı.



Ancak İstanbul Havalimanı yönetiminin (İGA) son günlerde başlattığı keyfi uygulamalar, İETT ve HAVAİST seferleriyle bölgeye en kaliteli erişim imkanını en uygun fiyata sunan İBB’ye erişim engeli olarak yansımaya başladı.

Vatandaşların çok şikayetçi olduğu, İstanbul’a gelen turistleri de İstanbulkart yerine nakit para veya kredi kartı ile ödeme yapmaya zorlayan uygulamalar şöyle:



Havalimanındaki İstanbulkart dolum noktaları 24 adetten 10 adete indi ve yerleri çıkış kapılarının sağında ve solunda görünemeyecek şekilde en uç noktalar olarak belirlendi. (sağa 90 m, sola 90 m ekteki sunumda görünüyor)

Değişikliğe sebep olarak mevcut dolum makinaların yerine vatandaşın yemek ve içecek ihtiyacını sağlayacak otomatların gelecek olması gösterildi. İBB iştiraki BELBİM AŞ, bu değişiklik talebinden Şubat ayının 2. haftasında haberdar edildi ve yoğun bir baskıyla 15 Şubat tarihinde 24 adet makina 10 adete düşülerek yer değişikliği işlemine zorlandı.

HAVAİST’lerde İstanbulkart kullanımına yönelik hiçbir yönlendirme olmadığı gibi İstanbulkart dolum noktalarının konumlandırıldığı yer itibariyle vatandaşların bu makinalardan dolum yapıp geri gelip HAVAİST otobüsünü kullanmaları da oldukça zor hale getirildi.

İstanbul Havalimaın’nda İstanbulkart’ı sanki sadece IETT otobüslerinde kullanılacak bir biletmiş gibi konumlandıran bu uygulama, HAVAİST de dahil diğer ulaşım araçlarındaki kullanımı azalmasına sebep oluyor. Bu da bir kamu kurumu olan İBB’yi devre dışı bırakarak nakit ve kredi kartı ile ödeme metodlarını ön plana çıkarmaya yönelik bir strateji göze çarpıyor.

Ayrıca İETT duraklarının da şu andaki merkezi konumlarından peronların en uç iki noktasına (İstanbulkart dolum makinalarının yeni yerlerine yakın) kaldırılmasının planlandığı belirtiliyor.

Nitekim son 15 gün içerisinde İstanbulkart dolum makinalarından yapılan günlük yüklemelerin yüzde 50 civarında düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.

İstanbul Havalimann’nı kullanan vatandaşlar ve ziyaretçiler; İstanbulkart dolum noktalarına ne kadar güç ulaştıklarına dair İBB Beyaz Masa, İETT ve OTOBÜS AŞ’ye çok sayıda şikayette bulunmuştur.