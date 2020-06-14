İstanbul Havalimanı’nda 3. Bağımsız Pistin Açılışı Yapılıyor



Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel bir hub olan İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete giriyor.

İstanbul Havalimanı’nda saatlik uçak iniş kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak olan 3. bağımsız pistin yanı sıra, yapılan törende cami ve devlet konuk evinin de açılışı gerçekleştirilecek.



İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız piste ilişkin bilgiler



3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu” da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.



İstanbul Havalimanı, şu an 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

Piste ait taksi yolları 23 mt gövde ve her iki kısımda 10.5 mt kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Toplamda taksi yolarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 mt’dir. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanılmıştır. Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yollarıdır. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir.

İstanbul Havalimanı Camisine ilişkin bilgiler

3. bağımsız pist havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermektedir. 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanmış ve 375 mt beton kaplama yapılmıştır. Pistin geri kalan kısmı 2685 mt asfalt olarak yapılmıştır. Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplamadır.

İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8070 m2 kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor.

Avlu dahil 6230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunmaktadır. Avlu merkezinde şadırvan yer almaktadır. Ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane ve WC alanları yer almaktadır.

Camide, 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunmaktadır. Bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller devam etmektedir. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah’ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer almaktadır. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluşturmakta olup kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi’nin yazdığı tezyinat çalışması vardır. Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebilir. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları vardır. Tezyinatların tasarımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dekan Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI öncülüğünde yapılmıştır. Yazı stili hafif modernize edilmiş Kufi’dir.

Ana ibadet alanındaki kuşak yazısı da akustik sıva uygulaması üzerine yapıldığından sıvanın özelliğini kaybetmemesi ve yüzeyin bozulmaması için özellikle özen gösterilmiştir. Bu uygulamada özel 3 boyutlu tarayıcı cihazlar ile yerinde yaklaşık 40 milyon okuma yapılarak yüzey modeli oluşturulmuştur. Bu yüzey modeli üzerine yine 3 boyutlu olarak hazırlanan tezyinat yazıları çakıştırılıp doğru yeri tespit edilmiştir. Buna göre harfler ve süslemeler tek tek özel olarak imal edilip yerinde yine özenle montajı yapılmıştır.

Caminin güneyinde ayrıca bir otopark alanı bulunmaktadır. Bu otoparkın toplam araç kapasitesi yaklaşık 260 tır. Bunların 15 tanesi engelli, 7 tanesi elektrikli araç, 2 tanesi büyük araç, 14 tanesi paylaşımlı araçlar, 15 tanesi de düşük emisyonlu araçlar için ayrılmıştır.

Camide 2 adet minare bulunmaktadır. Caminin minare yüksekliği 55 metre olup tek şerefelidir.

İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evine ilişkin bilgiler

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmaktadır.

Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekareden oluşmaktadır.