İstanbul Jewelry Show 5. kez kapılarını açtı



Meslekte 60'ıncı yılını kutlayan Tekin Seyrekoğlu Mücevherat, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde müşterilerini dev standında ağırladı.

'nun firmasının 60'ıncı yılına özel hazırladığı koleksiyon ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

14-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuarda marka sahibi Tekin Seyrekoğlu, "Yıllardır bu tür fuarlarda hep yerimizi aldık. Büyük bir ilgi olması nedeniyle bizleri oldukça mutlu etti ama yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle buruğuz. Hüzünlü bir fuar geçirdik" dedi.

