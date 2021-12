İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları istişare için buluştu

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği istişare için buluştu





İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, düzenlediği sektör istişare toplantısıyla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2021 yılını değerlendirerek, sektörün 2022 yol haritasını çizdi. Birlik üyelerinin yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı toplantıda sektörün Türkiye ihracatına katkılarının artırılması için atılması gereken adımlara da değinildi. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Sektörümüz 2020 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 2021 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 7 milyar dolara çıkacağını ön görüyoruz. Ancak ihracatta istediğimiz noktada olmadığımızı ve gerçek potansiyelimize ulaşamadığımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisine olan katkılarını her geçen gün artıran mobilya kâğıt ve orman ürünleri sektörü, 2021 yılını, düzenlediği sektör istişare toplantısında değerlendirdi. 2022 hedef ve gelecek yol haritalarının da belirlendiği toplantıda ayrıca İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasından en fazla ihracat yapan firmalara, birlik üyelerine ve haberleriyle sektörün yanında olan basın mensuplarına ödül verildi.

“Sektörde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var”

Sektör istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün son 10 yılda üretimde, kalitede, tasarımda dünyadan övgü aldığını dile getirerek, “10 yıllık başarımızın arkasında üretimdeki girişimcimiz ve sektör dayanışmamız yatıyor. Bugün sektör olarak mobilya, kağıt ve palette birçok sektöre dokunuyor, hayatın içinde oldukça geniş bir alanda yer alıyoruz. Sektörlerimizde yerli ve milli kaynakları kullanıyor, tasarım ve inovasyonu Türkiye için bir katma değere dönüştürüyoruz. İstihdam dostu bir sektörüz ve Türkiye’nin her yerinde bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ülke ekonomisine de ciddi anlamda döviz girdiği sağlıyoruz. Sektörümüz 2020 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 2021 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 7 milyar dolara çıkacağını ön görüyoruz. Ancak ihracatta istediğimiz noktada olmadığımızı ve gerçek potansiyelimize ulaşamadığımızı da çok iyi biliyoruz. İhracatta konsantrasyon problemimiz bulunuyor. Sektörde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Küresel tedarik zinciri bozuldu, mevcut bir küresel enflasyon var bu fırsatları iyi değerlendirerek ülkemize daha fazla girdi sağlamamız gerekiyor. Sektörde katma değeri yüksek ihracata yönelmeli, kurumsallaşmalı, üretimi artırmalı ve ölçek ekonomisine geçmeliyiz.”

Dünya ticaretinden daha fazla pay hedefleniyor

Hedeflerinin dünya ticaretinden yüzde 5 pay almak olduğunu belirten Güleç, “Bugün sektörümüzde 22 bin ihracatçı firmamız bulunuyor. Ancak firmalarımızın 15 bini sadece bir ülkeye ihracat yapıyor. Yine sadece bin tane ihracatçımız bir milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiriyor. Bugün bütün sektörlerimizde Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Almanya, Fransa gibi alım gücü yüksek ekonomileri hedefliyor ve her geçen sene bu ülkelerdeki ihracat kapasitemizi artırıyoruz. Atmamız gereken adımlara daha fazla odaklanırsak o zaman ihracat yaptığımız ülke sayıları ve ihracat rakamlarındaki gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabilir, hedeflerimize ulaşabiliriz. Sektör olarak her zaman hedeflerimizin üstüne çıkmayı başardık. 2022 ve 2023 hedeflerimizi de tutturacağımıza canıgönülden inanıyorum. Ancak bu hedeflere ulaşmamız için; ara malı üretimine en yüksek destek verecek yatırım teşvik sisteminin kurulması gerekiyor. Ülke ve sektör odaklı ciddi, güvenilir raporların hazırlanarak kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarının her sektörümüz özelinde hazırlanması lazım. Gelişen teknolojiye ayak uydurup, e-ticaret ve dijitale daha fazla yatırım yapmalıyız. Firmalarımızın, yeşil dönüşüme ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelimi ana konuları arasına alması gerekiyor. Bugün sürdürülebilir üretim için çevre dostu üretim ve kaynak yönetimi stratejilerini bütün sektörlerimizde uyguluyoruz. Green Deal ile ilgili ihracatçı firmaların farkındalıklarının artırılması ve buna yatırım yapılmasının desteklenmesi gerekiyor”dedi.

“Ölçek ekonomisine muhakkak geçmemiz gerekiyor”

İstişare toplantısına katılan ve görüşlerini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, “İhracatta olağanüstü bir dönem yaşanıyor. 2021’de başarı hikayesi yazıyor, cumhuriyet tarihimiz açısından önemli başarılara imza atıyoruz. Türkiye’nin ihracatı 2021 yılında 220 milyarın üzerinde bir rakama gidiyor. İnşallah hem aylık hem yıllık bazda olağanüstü bir rakam yakalayacağız. Dünya ticaretinde daha gidecek çok yolumuz, daha fazlasını yapabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Sanayiciler olarak pandemi dönemi bize çok şey öğretti. Tedarik zincirinden kopmamanın bir ülkede ne kadar büyük bir gelecek vizyonu değiştirdiğini hem yaşayarak hem yaşatarak şahit olduk. Bu noktada büyük işler için büyük üretim, 2020 ve 2021’in bize getirdiği ölçek ekonomisine muhakkak geçmemiz gerekiyor. Pandemide önemli bir süreç yönettik. Biz artık tercih edilen ve işleri belirli kalitede üreten bir ülkeyiz. Tedarik zincirinde kopmaların Türkiye’ye getirisi 23 milyar dolar oldu. Hiç iş yapmamış ve Türkiye’ye yönelmiş ve Türkiye’den iş alanların getirdiği rakam. Ülke olarak 2022’nin ihracatını 2021’de gerçekleştirdik. İnşallah 2022’de de 2023’ün ihracatını gerçekleştireceğiz” açıklamalarını yaptı.