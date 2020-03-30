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İstanbul sera gazını azalttı, karbon kredisi sattı

İBB iştiraklerinden İSTAÇ, ilk kez karbon kredisi satmaya başladı. İngiliz Numerco şirketine 10 bin tonluk karbon kredisi satışı yapıldı.

30 Mart 2020 Pazartesi 02:45
İstanbul sera gazını azalttı, karbon kredisi sattı

İstanbul sera gazını azalttı, karbon kredisi sattı


Uluslararası karbon piyasasının önde gelen kuruluşu Gold Standard denetiminde karbon kredisi kazanan İSTAÇ’ın, pazar araştırması sonuç verdi. İngiliz enerji şirketi Numerco ile temasa geçen İSTAÇ, anlaşma sağladı ve ön satış olarak 10 bin tonluk karbon kredisini sattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde bir ilke imza atan İSTAÇ, elindeki 6,5 milyon tonluk karbon kredisini uluslararası pazarda satmak için girişimlerini sürdürüyor.


İSTAÇ, Odayeri ve Kömürcüoda depolama alanlarında evsel atıktan enerji üreterek karbon kredisi kazanıyor. Şirket, Eyüpsultan’da kuracağı atık yakma ve biyometanizasyon tesisleri için de karbon kredisi başvurusu yaptı ve kabul edildi.


KARBON KREDİSİ PİYASASI


Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Porotokü,iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor.


PİYASA 12 YILDA 25’E KATLANDI


On iki yıl önce, 2008 yılında, işlem hacmi 126 milyar dolar olan Karbon Piyasası’nın bu yıl ki değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.

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