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İstanbul taksicileri zam oranını beğenmedi, kontak kapatacak

İstanbul'da İBB'nin istediği 5 bin yeni taksi aracının yola çıkmasını engelleyen İstanbul Taksiciler Odası, yolcu taşıma ücretlerini kabul etmediklerini duyurdu

08 Ağustos 2023 Salı 12:22
İstanbul taksicileri zam oranını beğenmedi, kontak kapatacak

İstanbul taksicileri zam oranını beğenmedi, kontak kapatacak


AKP iktidarının akaryakıt ürünlerine son iki yılda yapılan zamlara sesini çıkarmayan, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası tahsis edilmesini iki yıldır engelleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME'nin yolcu taşıma zammı kararına karşı çıktı.
31 Aralık 2021'de ise benzin 12,29 TL, motorin 11,43 TL'ye satılıyordu. Son zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 oldu. Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94'e, son bir yılda yüzde 235'e ulaşmasına oda olarak tepkisiz kalan Eyüp Aksu zamlı kararları uygulamayacaklarını söyledi.


İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zam oranını kabul etmeyeceklerini belirterek "Kontak kapatacağız" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

AKSU ZAMMI BEĞENMEDİ: 'KONTAK KAPATACAĞIZ'

Alınan zam kararı ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

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ZamTaksi ZammıZamlarUKOME
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