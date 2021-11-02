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İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Önel'den enflasyon önerisi

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “İş dünyası olarak, Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinden kopmayarak, enflasyonla topyekûn mücadele programını gündeme alması ve tarafların bu mücadeleye destek olmasını bekliyoruz” dedi.

02 Kasım 2021 Salı 17:36
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Önel'den enflasyon önerisi

BOTAŞ’ın doğalgaz zammını değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Önel:

“Merkez Bankası enflasyonla topyekûn mücadele

programını devreye almalı”

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ekim ayındaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 48,40 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,82 artışla 4000 lira oldu.

Gelen zammı değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, 1 Kasım itibariyle sanayi abonelerine gelen yüzde 48 zam ile son 5 ayda yüzde 103, 13 ayda ise yüzde 150’ye yakın yükseliş olduğunu söyledi.

İş dünyasının bu durum karşısındaki beklentisini açıklayan Önel, “Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinden kopmayarak, enflasyonla topyekûn mücadele programını gündeme alması ve tarafların bu mücadeleye destek olmasını bekliyoruz. Bu durum, piyasamız açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi.  

‘Nihai ürün fiyatlarına da yansıyacak’

Önel, KOBİ’lerin sektörel ağırlıkları farklı olmakla birlikte, operasyonel maliyetleri içinde yüzde 10 ile yüzde 50-60 girdi maliyeti olan enerji maliyetlerinin hem bilançolara zarar vereceğini hem de nihai ürün fiyatlarına önümüzdeki süreçte yukarı yönlü yansıyacağını ifade etti.

Küresel anlamda artan enerji maliyetleri, Avrupa ve Çin dâhil olmak üzere negatif etkilenen ülkelerden bahseden Önel, özellikle doğalgaz arzındaki olumsuz haberler nedeniyle bu ülkelerin fiyatlarına ciddi yükseliş yansıttıklarını hatırlattı.

Önel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklı, yabancı para cinsinden ara malı kullanan işletmelerin maliyelerindeki yükseliş ve hammadde ve diğer girdi maliyetlerindeki artış, önümüzdeki süreçte üretici fiyatlarını olumsuz etkiyebilir. Ayrıca, pandemi nedeniyle bilançoların aktiflerindeki bozulmalar, KOBİ’lerin önümüzdeki süreçte hem fiyat oluşturma hem de karlılığını önemli ölçüde negatif etkileyecektir.”

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