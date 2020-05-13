İstanbul'un ihracat rakamları alârm veriyor | Yüzde 36 azaldı

İhracat, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe azalırken, savunma ve havacılık sanayii sektöründe arttı. En fazla ihracatın yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat düşerken, Çin’e yapılan ihracat yükseldi. İstanbul’da ilk çeyrekte 15 bin yeni firma açıldı, 7 bin firma kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Mayıs 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Bültende, ihracat rakamları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

İhracat yüzde 36,9 azaldı.

Nisan ayında İstanbul’dan gerçekleşen ihracat bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 36,9, bir önceki aya göre ise yüzde 30,4 azalarak 3 milyon 662 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Toplam ihracat yüzde 11,8 azaldı

2020 Nisan sonu itibariyle gerçekleşen toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 11,8 azalırken, aynı dönemde Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracattaki azalış ise yüzde 13,3 oldu.

İstanbul’un toplam ihracattaki payı arttı

İstanbul’un toplam ihracat içindeki payı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde1,4 artarak yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

İhracatta en fazla düşüş, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe

Nisan ayında İstanbul’dan gerçekleşen toplam ihracat tutarında en fazla düşüşün görüldüğü sektör, yüzde 58,2 ile hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bir önceki aya göre 487 milyon dolar azalarak 350 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatta ilk sırada

Nisan ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 18,4’ü kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen oldu. Bir önceki aya göre 137 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla; 455 milyon dolar ile çelik, 350 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 298 milyon dolar ile elektrik- elektronik ve 283 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.

Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatı arttı

Nisan ayında bir önceki aya göre savunma ve havacılık sanayii sektöründen gerçekleşen ihracat 65 milyon dolar artarak 91 milyon dolar oldu. İhracatın arttığı diğer sektörler; zeytin ve zeytinyağı, kuru meyve ve mamulleri ile fındık ve mamulleri oldu.

Salgın sonrası Çin’e ihracat arttı.

Bir önceki aya göre Çin’e yapılan ihracat yüzde 1,6 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya yer aldı.

Nisan ayında ihracatın yüzde 9,7’si Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İsrail takip etti. Bir önceki aya göre İstanbul’dan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İsrail’e yapılan ihracat azalırken, ABD’ye yapılan ihracat arttı.

İstanbul’dan Almanya’ya yapılan ihracat bir önceki yılın Nisan ayına göre 161 milyon dolar azalarak 356 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise 191 milyon dolar azalarak 149 milyon oldu. ABD’ye yapılan ihracat ise 46 milyon dolar artarak 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ilk üç ayda 15 bin 308 yeni firma açıldı

2019 Mart sonu itibariyle 12 bin 739 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken 2020 yılında bu rakam 15 bin 308’e yükseldi. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise bin 985 olurken, İran vatandaşları ilk sırada yer aldı.

7 bin firma kapandı

Mart ayı itibariyle kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 7 bin 314 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanılarak hazırlandı.