İstanbul yenileniyor | KİPTAŞ riskli yapılara el attı





Depreme dayanıklı olmayan binaları en uygun koşullarda yenileyen KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, “Riskli yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlarımız, İstanbul Yenileniyor platformuna başvursun” çağrısında bulundu.

SARAÇHANE/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, depreme dayanıklılığı olmayan eski binaları yeniliyor. Bir mahalle, site ya da sokak bazında yapılan kentsel dönüşüm projelerinin aksine depreme dayanıklılığı olmayan 1999 yılı öncesi yapılmış binalar en uygun koşullarda ve maliyetle 1 yılı aşmayan sürede dönüştürülüyor. İBB Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” ile tek yapı dönüştürme projesinin ilki Kadıköy’de gerçekleştirilmişti. Dün de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki tek yapının dönüşümü için harekete geçildi. 1985 yılında yapılan Eren Apartmanı, hak sahipleri tarafından “istanbulyenileniyor.com” internet adresine yapılan başvurunun ardından uzlaşma ve tahliye süreçleri tamamlanarak yıkıldı. İş makinelerinin kontrollü yıkımı sırasında ortaya çıkan görüntüler ise binanın olası bir depremde ayakta kalamayacağını gözler önüne serdi.

7 BİN 29 BAŞVURU

açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanırken, bugüne kadar İstanbul’un 39 ilçesinden 7 bin 26 adet dönüşüm başvurusu geldi. Bu başvuruların yüzde 68’i tek yapılardan oluşuyor. KİPTAŞ’a İstanbul’un dışında birçok ilden de tek yapı dönüştürme talebi geliyor. Yaklaşık 600 bin problemli yapı stoku bulunan İstanbul’da riskli binalarını yenilemek isteyenler için KİPTAŞ tarafından finansal avantaj sağlanmak üzere bankalarla görüşmeler yapılıyor. Kefalet sağlanarak hak sahiplerinin mümkün olduğunca düşük faiz oranları üzerinden uzun vadeli ödeme planıyla borçlanması için çaba gösteriliyor.

“İSTANBUL YAPI KIRILGANLIĞINA SAHİP”

Eren Apartmanı’nın yıkımına katılan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, olası deprem için dayanıksız yapıların dönüşümünün zorunluluk olduğunu söyledi. “İstanbul Yenileniyor kapsamında çok aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyen Kurt, “Bizim ölçeğimizde hiçbir şirket özellikle tek yapıların yenilenmesini bu kadar dert etmiyor. Biz her yıktığımız yapıda olası bir afet öncesi insanları bu riskli yapılardan tahliye ettiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Burada şehrin merkezindeki bir yapıdayız ve demir donatısı yok denecek kadar az. Yollar dar, olası bir afet olması durumunda insanları enkaz altından kurtarmaya bile gidemeyebiliriz. İstanbul böyle bir yapı kırılganlığına sahip. O yüzden biz bu konuyu çok dert ediyoruz” dedi.

BAŞVURULARIN YÜZDE 68’İ TEK YAPI

Riskli yapıda oturduğunu düşünen İstanbullulara çağrıda bulunan Kurt, “Riskli yapıda oturduğunuzu düşünüyorsanız gelin İstanbul Yenileniyor platformuna başvurun. Uzlaşın, maliyetiyle yapınızı yenileyelim. Şu ana kadar bu aşamaya geldiğimiz 89 farklı nokta var. İstanbul’daki son riskli yapıyı tahliye edene kadar bu kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tekli yapıları 8-9 ayda tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. İstanbul’daki 964 mahallenin 626’sından başvuru aldıklarını söyleyen Kurt, “Başvurular, bağımsız birim bazında 153 bin 410, burada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 560 bin 692. 39 ilçemizin tamamından başvuru aldık. Bugüne kadar gelen başvuruların yüzde 68’i tek yapı. Burada görüyoruz ki binlerce kişi riskli yapıda yaşadığını düşünüyor. Riskli yapıları olası bir depremden önce tahliye edip, can güvenliğini sağlamak istiyoruz. Yüklenici firmaları da bunun paydaşı olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Deprem riski taşıyan binaların dönüşümünü sağlama amacıyla kurulan İstanbul Yenileniyor platformuna başvuru yapmak isteyen İstanbulluların, “istanbulyenileniyor.com” internet sitesine üye olması gerekiyor. Başvuru kriterlerinde ise parselin özel mülkiyette yer alması ve bu yapıların 1999 yılı öncesi yapılmış olması şartları bulunuyor. Yapılan başvurunun ardından yenilenme süreci sırasıyla “Başvuru, Teklif ve Uzlaşma” olarak 3 aşamada gerçekleşiyor.