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İstanbullu'nun soğan ve patatesi Adana'dan geldi

İBB'nin destek verdiği tarım üreticilerinin tarlasında yetişen soğan ve patateslerin ilk bölümü İstanbul'a ulaştı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45
İstanbullu'nun soğan ve patatesi Adana'dan geldi

İstanbullu'nun soğan ve patatesi Adana'dan geldi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki tarım üreticisini desteklerken, ürününü ihtiyaç sahibi İstanbullu ile buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Mersinli üreticiden limon satın alan İBB, bu kez de Adanalı üreticiden patates ve soğan satın aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabında müjdelediği, Adanalı çiftçiden alınan, İstanbul’daki ihtiyaçsahiplerine ulaştırılacak 100 ton patates ve soğan bugün İstanbul’a ulaştı.

Yardım kolilerine eklenmek üzere hazırlıklara başlanan ürünler, yarın 2.5 kiloluk paketler halinde dağıtıma çıkacak.

Ramazan Bayramı sonuna kadar dağıtımının bitirilmesi planlanan ürünler sayesinde, Adanalı çiftçi ile İstanbullu ihtiyaç sahibi arasında köprü kurulacak. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, hazırlık aşamasını yakından takip etti. Saltık, dağıtımın yarın başlayacağını, bayram sonrasına kadar tüm dağıtımın tamamlanacağını söyledi.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ İNŞAASI

Gelen 100 ton soğan ve patatesin paketlenme sürecini takip eden Saltık, bu projeyle, ülkede bir dayanışma kültürü oluşturulmasının da amaçlandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bir yandan, tıpkı süt projesinde olduğu gibi, İstanbul’daki çiftçiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz."

VİCDAN VE ADALETE GÜVEN

Pandemi sürecinde İstanbul ili içinde ve dışında tarım üreticisi ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmak için yürütülen projelere dikkat çeken Saltık, "Bu zor günlerde İstanbullular bize güvensinler. İstanbul halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vicdanına, adaletine, inansın ve güvensin. Biz de onların adaletine ve eşsiz vicdanlarına güveniyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İBBSoğanPatates
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