İstanbullu'nun yüzde 12'7'si İBB'den sosyal destek alıyor

En fazla başvuruyu kadınlar yaparken, başvuranların üçte ikisi 25-44 yaş aralığında bulunuyor. Hanelerin yüzde 43’ü düzenli gelire, yüzde 59,2’si sosyal güvenceye sahip değil. Yüzde 4,9’u başka yerden destek alırken yüzde 23’ü asgari ücretin altında kazanıyor. Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yüzde 10,4’ünde bir veya daha fazla engelli yaşıyor. En fazla 4 kişilik haneler destek alırken, çocuklu hanelerin oranı, yüzde 78,7. Esenyurt ilk sırada bulunurken, Sultangazi’de her beş haneden biri destek alıyor. En az destek alan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, sosyal yardım talebinde bulunan ve talepleri olumlu sonuçlanan kişilerin profilini çıkardı. İBB bünyesinde hayata geçirilen https://sosinc.ibb.gov.tr/ sosyal destek başvuru sayfasına 1 Nisan- 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular incelenerek bir değerlendirme yapıldı. ‘Askıda fatura’ uygulaması Mayıs ayında hayata geçirildiği için bu değerlendirmede yer almadı. Nisan 2020 İBB Sosyal Yardım İstatistiklerinde çok çarpıcı sonuçlarla karşılaşıldı.

7 haneden biri sosyal yardım talep etti

Sosyal yardım amacıyla açılan internet sayfasına Nisan ayında toplam 682 bin 697 başvuru yapıldı. Bu sayı, İstanbul’daki 7 haneden birinin başvuruda bulunduğunu ortaya koydu. Her haneden sadece bir kişinin başvurabildiği sistemde, aileleriyle birlikte 2 milyon 600 bin kişi sosyal yardım talebinde bulundu.

Nüfusun yüzde 12,7’si sosyal destek kapsamında

Başvuru süreci olumlu sonuçlanarak sosyal destek kapsamına alınan ve 1 milyon 969 bin kişinin yaşadığı, 478 bin 750 haneye sosyal yardımları iletilmeye başlandı. Böylece İstanbul’daki hanelerin yüzde 10,6’sına yardım ulaştırılmış oldu. Hanelerdeki kişi sayısı dikkate alındığında ise İstanbul nüfusunun yüzde 12,7’sinin sosyal destek kapsamına alındığı görüldü.

En fazla başvuru kadınlardan

Sosyal destek almaya hak kazananların yüzde 52,4’ünü kadınlar, yüzde 47,6’sını erkekler oluşturdu. Başvuranların yüzde 77’si evli, yüzde 23’ü ise bekâr hanelerden oluştu.



Üçte iki 25-44 yaş aralığında

Sosyal destek almaya hak kazananların yüzde 63,2’si 25-44 yaş aralığında iken,18-24 yaş aralığı yüzde 7,4; 65 yaş üstü ise yüzde 4 oranında bulunuyor.



En fazla işçiler sosyal destek kapsamında

Sosyal destek kapsamına alınanlar arasında mesleğini belirtenler içinde en yüksek orana işçiler, bir mesleği olmayanlar, ev hanımları ve tekstil çalışanlarının sahip olduğu gözlendi.

Mesleğini işçi olarak belirten 63 bin 107 kişi varken, herhangi bir mesleğe sahip olmadığını ifade eden 47 bin 523 kişi oldu. Tekstil sektöründe çalıştığını belirtenler ise 29 bin 790 kişi olarak kaydedildi. Ayrıca 13 bin 932 şoför, 9 bin 413 inşaat çalışanı, 4 bin 919 özel güvenlik personeli, 3 bin 824 aşçı, 3 bin 738 kuaförün sosyal yardım kapsamı altına alındığı görüldü.



En yüksek pay 4 kişilik hanelerde

Sosyal destek kapsamına alınan haneler arasında en yüksek paya yüzde 32,1 oranıyla 4 kişilik haneler sahip oldu. Hane halkı büyüklüğü dördü geçenlerin oranı ise yüzde 36,2 olarak kaydedildi. Tek kişi yaşayanların oranı yüzde 4; 7 kişiden fazla hane halkı büyüklüğü ise yüzde 7,4 olarak gözlendi.



Engelli oranı yüzde 10,4

Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yüzde 10,4’ünde bir veya daha fazla engelli olduğu beyan edildi.

Sosyal destek kapsamındaki hanelerin yüzde 78,7’sinde bir veya daha fazla çocuk bulunuyor. Çocuklu haneler içinde, iki çocuklu yüzde 41,5; ikiden fazla çocuklu yüzde 32,1; tek çocuklu ise yüzde 24,4 oranında aile bulunuyor.



Çocuklu hanelerin yüzde 72,4’ünde okula giden çocuk var

Çocuklu hanelerin yüzde 27,6’sında okula giden çocuk bulunmazken, yüzde 72,4’ünde bir veya daha fazla çocuk okula gidiyor.



Hanelerin yüzde 43’ünün düzenli geliri yok

Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yüzde 43’ünün düzenli bir geliri bulunmuyor. Yüzde 23’ü ise asgari ücretin altında kazanca sahip. Geliri 2bin-2 bin 500 TL aralığında olanların oranı yüzde 24,8 iken, 2 bin 500 TL’nin üstünde gelir beyan edenlerin oranı yüzde 9,2 olarak kaydedildi.



Yüzde 4,9’u başka yerden de destek alıyor

Sosyal destek kapsamında yer alan hanelerin yüzde 4,9’u başka yerden de maddi sosyal destek aldığını beyan etti.



Yüzde 59,2’sinin sosyal güvencesi yok

Sosyal güvencesi olanların oranı yüzde 40,8 iken, herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kaydı olmayanların oranı ise yüzde 59,2.



Esenyurt, ilk sırada

Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bahçelievler geldi. İlçedeki hane sayısı içindeki pay açısından ise Sultangazi, Arnavutköy ve Sultanbeyli ilk sıralarda yer aldı.



Esenyurt’tan 45 bin 468, Bağcılar’dan 28 bin 833, Sultangazi’den 26 bin 81, Küçükçekmece’den 25 bin 195, Bahçelievler’den ise 20 bin 562 hane sosyal destek kapsamında yer aldı.



Sultangazi’de her beş haneden biri destek kapsamında Sultangazi’de hanelerin yüzde 20,1’i sosyal destek kapsamında iken, bu oran Arnavutköy’de yüzde 19,7, Sultanbeyli’de yüzde 17,5 oldu.

İlçedeki hanelerden yüzde 15’inden fazlasının destek kapsamında yer aldığı diğer ilçeler ise Esenyurt, Sancaktepe, Esenler ve Bağcılar olarak kaydedildi.



En az Beşiktaş’ta

İlçedeki hane sayısına oran açısından en az oranda sosyal destek kapsamına alınan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy olarak sıralandı.

İBB Sosyal Yardım İstatistikleri Nisan 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.