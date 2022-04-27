İstihdama eğitim desteği işsizliğe umut oluyor

İşsizlikle kalıcı mücadele programı kapsamında uygulamaya konulan İşbaşı Eğitim Programına katılım hızla artarken kadınlar geçtiğimiz yıl erkekleri geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ek istihdam desteğinde İşbaşı Eğitim Programı'na ayrı bir başlık açmasının ardından uzmanlar, sistemin işsizlikle mücadeledeki etkisini gözler önüne seren verilerini açıkladı.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Nitelikli genç işsizlerin ekonomiye kazandırılmasına, geliştirdiği yazılımlarla öncülük eden Rasyotek Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun PAK, İşbaşı Eğitim Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında ayrı bir başlık açarak konuya sahip çıkmasının oldukça önemli olduğunu söyledi. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen firmalarına on binlerce genç kazandırdıklarını belirten Pak "İEP, istihdam geliştirme ve üretme konusunda Türkiye'nin nitelikli istihdam politikasının en önemli unsuru haline geldi. İş arayan gençler ile nitelikli gençlerin içinde profesyonel iş potansiyelini keşfetmek isteyen şirketler bu programla daha verimli çalışma ortamı sağlıyor" dedi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI

İşbaşı Eğitim Programı’na katılımcı olabilmek için istenilen şartlar, ‘İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak’ olarak belirlendi.

İşbaşı Eğitim Programı’na işveren olarak başvurabilmek için ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olunması, İŞKUR’a kayıtlı olunması ve katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı süreyle istihdam etmeyi taahhüt edilmesinin gerektiği bildirildi.

İEP KATILIMCILARINA CEP HARÇLIĞI

İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden, iş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İşbaşı Eğitim Programı (İEP), işe alınacak her yeni personel için maaş ve SGK ödeme sorumluluğunu devletin finanse ettiği bir sistemle; her bir personelde aylık en az 5.879,70 TL tutarındaki maliyetten tasarruf edilen bir teşvik türüdür.

İEP ile işverenler, programa katılan kişileri işbaşında görür; meslek becerilerini gözlemleme şansına sahip olurlar. Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması, maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İşverenler, hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücü ile çalışma imkânı bulmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programından Kimler Faydalanabilir?

15 yaşından büyük ve son 1 aydır işsiz kişiler,

Son 12 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış kişiler

İşverenin birinci/ikinci derece yakını olmayanlar

Emekli olmayan herkes İEP’ten faydalanabilir.

İEP NASIL BAŞLATILIR?

Programın planlanması, resmen başlatılması, süreç boyunca takibi, programın başarılı olarak sonlandırılması; tüm hukukî ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi ciddi bir iş yükü getirmektedir.

Rasyotek, işveren için önemli ölçüde tasarruf sağlayan İşbaşı Eğitim Programı hizmetini eksiksiz, hatasız ve iş yüküne sebep olmadan sunmaktadır.

Güçlü bilişim altyapısı ve teknolojik çözümleri ile Süper Portal, İEP Dijital Asistan modülü ile program prosedürlerini kolaylaşırken iş yükünü ortadan kaldırır ve gerekli raporlamaların yapılmasına olanak tanır.

Rasyotek olarak iş dünyasının ilk 500’ü içinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holding ile çalışmaktayız. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, size ihtiyacınız olan tüm desteği sağlamak ve bu önemli tasarruf kaynağından sizi de maksimum oranda faydalandırabilmeyi isteriz.