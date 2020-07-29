İstihdamı koruma teklifi kabul edildi
Sözleşme feshi ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, işten çıkarma yasağı uygulaması 30 Haziran 2021’e, kısa çalışma ödeneği ise 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılabilecek.
Koronavirüsün istihdama olumsuz etkilerini en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, yapılan düzenlemelerle birlikte yasalaştı. Sözleşme feshi ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne göre; Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020'ye, işten çıkarma yasağı ise 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar devam edebilecek.
Çalışma süreleri normalleşiyor
Sigortalı ve işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek
Pandemi sürecinde çalışanların işten çıkarılmasının yasal düzenlemelerle önüne geçilmesi hakkında konuşan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, ”İş akitlerinin feshi yasağı ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, koronavirüsün olası uzun vadeli etkileri için bugünden alınması gereken tedbirleri içeriyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda sigortalı ve işveren payları 31 Aralık 2020’ye kadar üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. Atılan normalleşme adımları, işveren ve çalışanın bu süreci en az kayıpla atlatmasına yardımcı oluyor.” dedi.