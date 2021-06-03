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İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı

İSTTELEKOM 119 Milyon TL ciro ile şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak 2020’yi geride bıraktı. İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin, yaptıkları çalışmalar ile İBB’ye 151 milyon TL tasarruf sağaldıklarının altını çizdi. 

03 Haziran 2021 Perşembe 12:42
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı

İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı

 

 İBB’nin telekomünikasyon şirketi İSTTELKOM AŞ, 2020 yılı faaliyet raporu ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 119 Milyon TL ciro ile şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak 2020’yi geride bıraktı. İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin, yaptıkları çalışmalar ile İBB’ye 151 milyon TL tasarruf sağaldıklarının altını çizdi. 

 

Tüm dünyada olağanüstü pandemi etkileriyle yaşanan ekonomik küçülmeye karşın İsttelkom, dijital odaklı strateji ve yeni iş modeli sayesinde 2020 yılını finansal sonuçlarla geride bıraktı. Buna göre İSTTELKOM geçtiğimiz yılı 2019’a göre yüzde 50 gelir, yüzde 64 favök büyümesi ve 119 Milyon TL ciro ile şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak tamamladı.

Kurumlara uçtan uca Dijital Dönüşüm hizmetleri sunduklarını belirten İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin; “Telekom sektörünün hayati önemini herkesin bir kez daha yaşayarak deneyimlediği bu dönemi yaptığımız stratejik değişiklikler ve artan dijitalleşme ihtiyaçlarını başarıyla yöneterek güçlü bir performansla tamamladık.” dedi.

 “MÜŞTERİLERİMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUKLARINDA EN GÜVENİLİR İŞ ORTAĞI OLMAYI HEDEFLİYORUZ."

Müşteri memnuniyetini çok önemsediklerini belirten Narin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

’Şirketler ve kamu kurumlara sunduğumuz teknolojik çözümlerle iş süreçlerini hızlandırıyor ve verimliliklerini önemli ölçüde arttırıyoruz. Pandemi dönemi paydaşlarımızın kesintisiz hizmet alması en büyük önceliğimiz oldu. Yenilenen şirket vizyonumuz ile birlikte müşterilerimizi, dijitalleşme yolculuklarında rekabet avantajı yaratacak en güvenilir iş ortağı olmaya hedefliyoruz." 

“İBB VE İŞTİRAKLERİNE 151 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK.’’

Pandemi döneminde şirketin mevcut  kaynakları verimli şekilde kullandıklarını aktaran Narin, İBB’nin büyük yatırımlarla kurduğu ve 2019 yılında yüzde 26 doluluk oranı ile atıl durumda olan İBB Veri Merkezi kapasitesini yüzde yüz  kullanıma geçirdiklerini vurguladı. Narin sözlerine şöyle sürdürdü: 

“İBB ve iştiraklerinin veri depolama ve BT hizmetlerini konsolide edip, mükerrer yatırımların önünü kestik. İç kaynakların verimli kullanılması ile yaklaşık 151 Milyon TL tasarruf sağladık. Akıllı Şehircilik kapsamında tüm telekom operatörlere fiber altyapı hizmeti vermeye başladık. Uzaktan çalışma ile artan siber güvenlik risklerine karşı penetrasyon testleriyle kurumlara veri güvenliği sağladık. İBB Veri Merkezi’ne dünyanın önde gelen standardizasyon belgelerini alarak hizmet kalitemizi tescilledik. Dijitalleşme vizyonu, sürdürülebilirlik, deprem vb. afet durumlarına karşın İBB ve grup şirketlerine ait verilerinin dijital arşivleme süreçlerini başlattık’’ açıklamasında bulundu. 

‘’2021 YILINDA ALTYAPI VE DİJİTAL SERVİSLERLE BÜYÜMEYE DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ’’

Yeni yılda da başarılarını devam ettirmeye kararlı olduklarını belirten Narin, gelecek planlarını şu sözlerle aktardı: 

“Önümüzdeki dönem: Fiber altyapı, hizmetlerde otomasyon, yapay zeka, büyük veri, 5G, WiFi 6, blockchain, sanal gerçeklik, endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojiler yatırım yapacağımız alanlar olmaya devam edecek. Yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda koşmaya devam ediyoruz. İstanbul’un her alanda yüksek yaşam kalitesine sahip, örnek dijital bir dünya kenti olması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz”.

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Anahtar Kelimeler:
İSTTELKOMİBB
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