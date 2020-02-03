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İşyeri alışverişinde sepet ortalaması yüzde 18 arttı

Sağladığı kolaylıkla tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştiren e-ticaret, şirketlerin de vazgeçilmezi oldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 23:54
İşyeri alışverişinde sepet ortalaması yüzde 18 arttı

İşyeri alışverişinde sepet ortalaması yüzde 18 arttı

Kırtasiyeden temizliğe, teknolojiden mobilya ve içeceğe kadar şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Avansas, 2019 yılı işyeri alışverişi trendlerini açıkladı. Geçen yıl şirketlerin vazgeçilmez içeceği çay ve Türk kahvesi olurken, platform üzerinden işyeri ihtiyaçlarını karşılamak için geçirilen süre 36 milyon dakikayı aştı.

Şirketlerin kağıt ve kırtasiye malzemesinden temizlik ürününe, gıda ve mutfak gereçlerinden teknolojiye kadar tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas, 2019 yılı işyeri alışverişi trendlerini açıkladı. Geniş ürün gamının yanı sıra teslimat sürecinde de yeni bir dönem başlatan Avansas’ın 2019 yılı değerlendirmesine göre şirketlerin online alışveriş sepetini en çok gıda ve kırtasiye ürünleri doldurdu. Değerlendirmeye göre 2019 yılında işyerlerinde en çok çay ve Türk kahvesi içildi. Son 5 yılda ise online ortamdaki Türk kahvesi satışı yüzde 13,2 arttı. Türk kahvesi ve çay satışlarını ise şeker, öğütülmüş kahve, maden suyu izledi.

Türkiye'de her ölçekteki şirketin çözüm ortağı olmayı hedefleyen platform, online ortamda en zengin işyeri ihtiyaç portföyünü sunuyor. Avansas’ın yayımladığı değerlendirmeye göre büyük işletmelerin yanı sıra orta ve küçük işletmeler de ihtiyaçlarını artık online ortamda karşılayarak yönetsel karmaşayı basitleştiriyor ve süreç yönetimini kusursuzlaştırıyor.

Online alışverişte İstanbul’u Bursa takip ediyor

Avansas şehirlere göre işyeri tüketim alışkanlıklarını da inceledi. 2019 yılında Avansas üzerinden en çok alışveriş İstanbul'dan yapılırken, ikinci sırada Bursa, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada ise Ankara yer aldı. Sepet ortalaması ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 arttı.

Şirketler alışverişi ayın ikinci ve üçüncü haftası yapıyor

Yayımlanan değerlendirmeye göre 2019 yılında işyeri ihtiyaçları, ayın ikinci ve üçüncü haftası karşılanırken, alışverişler ise en çok hafta başında, pazartesi ve salı günleri gerçekleşti. Pek çok ilde*, bir iş gününde sevkiyat, istikrarlı ve tutarlı fiyat politikasıyla işletmelere para ve zamandan yüzde 30'a kadar tasarruf imkânı sağlayan platform üzerinden 2019 yılında en çok ürün nisan ayında satıldı.

İşyeri ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilecek şekilde yatırımlarını artıran Avansas, işyeri alışverişlerini organize edilen profesyoneller tarafından 8 milyonu aşkın kez tıklandı, sitede 1 yılda 36 milyon dakikadan fazla zaman geçirildi. Avansas üzerinden 2019 yılında kategori bazlı en çok satın alınan ürünler ise şöyle oldu;

Gıda ve Mutfak: Türk kahvesi, çay, küp şeker, öğütülmüş kahve, maden suyu, karton bardak

Kırtasiye: A4 kâğıdı, klasör, zımba teli, poşet dosya

Teknoloji: Kalem pil, şarjlı pil, ince kalem pil, hesap makinesi, kartuş

Mobilya ve Hırdavat: Ofis sandalyesi, ortopedik bel desteği, nitril iş eldiveni, mousepad, elektrik bandı

Temizlik: Kağıt havlu, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı, çöp torbası, temizlik bezi

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak

"İş dünyası zamanla yarışıyor”

Online ortamda gerçekleştirdiği yatırımlarla şirketlerin işyeri harcamalarını haftalık, aylık, yıllık inceleme imkânı tanıyan Avansas, 2020'de de Türkiye'nin dört bir yanında işyerlerinin ilk tercihi olmayı hedefliyor. Şirketlerin ihtiyaç duyabileceği ürünler için 2020'de de yeni kategori ve ürünlere yer vereceklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, Türkiye'deki e-ticaret sektörünü değerlendirdi.

Avansas’ın 8 kategorideki binlerce ürünü ile başta işyerlerine, üreticilere, Türkiye ekonomisine her geçen yıl katkısını artırdığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "İş dünyası zamanla yarışıyor. İşyerleri için tüm ihtiyaçlarını zaman kaybetmeden tek bir noktadan karşılamak istiyor ve satın aldıkları ürünlerin en kısa sürede teslim edilmesini talep ediyor. Avansas’a olan rağbetten, sepet ortalamasından da bu eğilimi takip ediyoruz. Türkiye'de B2B e-ticaret, emekleme dönemini tamamlamak üzere. Avansas olarak hedefimiz işyeri alışverişindeki öncülüğümüzü sürdürmek, yeni rekorlara imza atmak" açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İnternetAlışverişOnline SatışAvansas
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