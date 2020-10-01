İtalyanlar, İstanbul'da kaçak fuar açtı | Kaçak fuara baskın

Gerekli önlemler alındı, kaçak fuar engellendi

Bu yıl 63’üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan AYMOD Fuarı yakaladığı başarı ile tüm dünyayı kıskandırmaya devam ederken, İtalya’daki MICAM Fuarı’nda beklediği etkiyi bulamayan birkaç İtalyan firmanın İstanbul’da kaçak fuar düzenlediği belirlendi. Sektörün üzülerek karşıladığı bu kötü niyetli girişim TOBB ve İTO’nun devreye girmesiyle sonuçsuz kaldı.

Dünyanın yakından takip ettiği yeni dönemin en büyük uluslararası sektör fuarı olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı başarıyla devam ederken, bazı İtalyan firmaların İstanbul’da kaçak fuar düzenledikleri ortaya çıktı. AB ülkelerinde uygulanan salgın önlemleri nedeniyle İtalya’daki MICAM Fuarı’na Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden satın almacı çekemeyen bazı İtalyan firmaları, kaçak fuar girişiminde bulundu. Bu kötü niyetli girişim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) almış olduğu önlemler sayesinde engellendi.

AYMOD Fuarı ile eş zamanlı düzenlenmeye çalışılan kaçak fuar, sektörün de tepkisini çekti. Dünyanın en büyük buluşması için CNR Expo’da bir araya gelen ayakkabı sektörü temsilcileri, bu kötü niyetli girişimi kınarken, CNR Holding yönetimi ve sektör STK’ları olaya anında müdahale ederek sorunu çözen TOBB ve İTO yönetimine teşekkür etti. Kaçak fuar ile hedeflenen Rusya ve Ukraynalı satın almacıların AYMOD Fuarına yoğun ilgisi, katılımcı firmaları oldukça memnun ediyor. Fuar bu yıl 1.000’nin üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor.

Türk ayakkabı sektörü ihracatını 2 milyar dolara taşıyacak

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki AYMOD Fuarı, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunuyor. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü, salgın süreci sonrası sektörün ilk randevusu olan AYMOD Fuarı’na büyük ilgi gösteriyor.