İthal zehirli atık skandalı | Almanya'ya geri iade edilemiyor



Avrupa'nın pek çok ülkesinden 'Yeniden değerlendirme' ve dönüşüm merkezleri için ithal edilen atıkların neden olduğu sorunlar çöp dağları gibi büyüyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Almanya'dan ithal edilen ve yaklaşık bir yıldır limanlarda bekletilen, içinde yasaklı plastik atıkların olduğu 141 konteyner çöpün akıbetini sordu.

"TÜRKİYE 141 KONTEYNER ÇÖPTEN NASIL KURTULACAK"

yaptığı yazılı açıklamada, geçen mayıs ayında 2B Plast adlı şirketin Almanya’dan ithal ettiği çöpleri teslim almadığını, yapılan denetimler sonucunda atıkların Türkiye’ye girişi yasaklı karışık plastik atık içerdiğinin belirlendiğini ve şirketin sertifikasının iptal edildiğini anımsattı. Yaklaşık bir yıldır Türkiye limanlarında bekletilen 141 konteyner çöpü taahhüt etmesine rağmen Almanya'nın geri almadığını aktaran murat Bakan, durumun hangi aşamada olduğunu sordu.

Bu çöplerin bir kısmının geçen aylarda Vietnam’a gönderildiğini, ancak bunların da Yunanistan’ın Piraeus Limanı’nda kaldığını anımsatan Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Yurt dışı basında çıkan haberlere göre; Almanya bu çöpleri geri alma konusunda istekli olduğunu açıklamış ve geri alma sürecini yönetmek için görevlendirmeler yapmış. Türkiye’nin bilgi vermesi ve iş birliği yapması gerektiği söylenmiş. Ayrıca çöplerin bir kısmının Vietnam’a gönderildiğinden de habersizler. Oysa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önergemize verdiği yanıtta, atıkların Almanya’ya iadesi konusunda Basel Sekretaryası aracılığıyla gerekli işlemlerin başlatıldığını söylemişti. Mayıs ayından beri araştırıp tüm detaylarını ortaya çıkardığımız hiçbir şeye yanıt vermedi Bakanlık. Bizim sorularımızı yanıtsız bırakarak süreci kamuoyundan gizliyorlar. Neredeyse bir yıldır limanlarımızda bekleyen çöpleri Almanya geri alacak, ama çöplerin bir kısmı üçüncü ülkelere gönderilmek üzere başka limanlarda. Türkiye bu konuda nasıl bir süreç yürüttü, haberimiz dahi yok. Rezalete bakar mısınız? Süreci yurt dışı basından takip ediyoruz. Bu çöpler şehir atığı ve uzun bekleme süreci sebebiyle geri kazanımı artık mümkün değil. Belki de zaten hiçbir şekilde geri kazanımı mümkün değildi. Ona dair bile net bir bilgimiz yok. Limanlarımızdaki çöp yığınları sadece çevreye zarar vermiyor; çöplerin sahibi ortadan yok olduğu için lojistik firmalarının mağduriyeti de katlanıyor. Türkiye, 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak? Bu sorunun yanıtını tüm detaylarıyla Türk yetkili makamlarından istiyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum; bu konu daha yakıcı daha öncelikli sorunlarımız sebebiyle gerektiği kadar güçlü bir şekilde gündem olmayabilir. Ancak ülkemizi bu suç rotasına dahil edenler de ülkemizi dünyanın çöp sömürgesi haline getirenlerden de bilsin ki biz bu rotanın peşindeyiz ve bunun da hesabını soracağız.”