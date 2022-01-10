Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İthal zehirli atık skandalı | Almanya'ya geri iade edilemiyor

Plastik üretiminde kullanılmak üzere Almanya'dan ithal edilen atıkların içinde yasaklı maddelerin çıkması yüzünden tıkanan bürokrasi yüzünden, İzmir'de tonlarca atık için bekleyiş sürüyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
İthal zehirli atık skandalı | Almanya'ya geri iade edilemiyor

İthal zehirli atık skandalı | Almanya'ya geri iade edilemiyor


Avrupa'nın pek çok ülkesinden 'Yeniden değerlendirme' ve dönüşüm merkezleri için ithal edilen atıkların neden olduğu sorunlar çöp dağları gibi büyüyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Almanya'dan ithal edilen ve yaklaşık bir yıldır limanlarda bekletilen, içinde yasaklı plastik atıkların olduğu 141 konteyner çöpün akıbetini sordu.

TBMM Çevre Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Murat Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen mayıs ayında 2B Plast adlı şirketin Almanya’dan ithal ettiği çöpleri teslim almadığını, yapılan denetimler sonucunda atıkların Türkiye’ye girişi yasaklı karışık plastik atık içerdiğinin belirlendiğini ve şirketin sertifikasının iptal edildiğini anımsattı. Yaklaşık bir yıldır Türkiye limanlarında bekletilen 141 konteyner çöpü taahhüt etmesine rağmen Almanya'nın geri almadığını aktaran murat Bakan, durumun hangi aşamada olduğunu sordu.

"TÜRKİYE 141 KONTEYNER ÇÖPTEN NASIL KURTULACAK"

Bu çöplerin bir kısmının geçen aylarda Vietnam’a gönderildiğini, ancak bunların da Yunanistan’ın Piraeus Limanı’nda kaldığını anımsatan Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Yurt dışı basında çıkan haberlere göre; Almanya bu çöpleri geri alma konusunda istekli olduğunu açıklamış ve geri alma sürecini yönetmek için görevlendirmeler yapmış. Türkiye’nin bilgi vermesi ve iş birliği yapması gerektiği söylenmiş. Ayrıca çöplerin bir kısmının Vietnam’a gönderildiğinden de habersizler. Oysa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önergemize verdiği yanıtta, atıkların Almanya’ya iadesi konusunda Basel Sekretaryası aracılığıyla gerekli işlemlerin başlatıldığını söylemişti. Mayıs ayından beri araştırıp tüm detaylarını ortaya çıkardığımız hiçbir şeye yanıt vermedi Bakanlık. Bizim sorularımızı yanıtsız bırakarak süreci kamuoyundan gizliyorlar. Neredeyse bir yıldır limanlarımızda bekleyen çöpleri Almanya geri alacak, ama çöplerin bir kısmı üçüncü ülkelere gönderilmek üzere başka limanlarda. Türkiye bu konuda nasıl bir süreç yürüttü, haberimiz dahi yok. Rezalete bakar mısınız? Süreci yurt dışı basından takip ediyoruz. Bu çöpler şehir atığı ve uzun bekleme süreci sebebiyle geri kazanımı artık mümkün değil. Belki de zaten hiçbir şekilde geri kazanımı mümkün değildi. Ona dair bile net bir bilgimiz yok. Limanlarımızdaki çöp yığınları sadece çevreye zarar vermiyor; çöplerin sahibi ortadan yok olduğu için lojistik firmalarının mağduriyeti de katlanıyor. Türkiye, 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak? Bu sorunun yanıtını tüm detaylarıyla Türk yetkili makamlarından istiyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum; bu konu daha yakıcı daha öncelikli sorunlarımız sebebiyle gerektiği kadar güçlü bir şekilde gündem olmayabilir. Ancak ülkemizi bu suç rotasına dahil edenler de ülkemizi dünyanın çöp sömürgesi haline getirenlerden de bilsin ki biz bu rotanın peşindeyiz ve bunun da hesabını soracağız.”

Anahtar Kelimeler:
AtıkIthal Atık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu
İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu
Benzin ve motorine yine zam geldi 
Benzin ve motorine yine zam geldi 
Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor
Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor
Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da
Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım dışı istihdam ve FED
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım dışı istihdam ve FED
2022'de kripto varlıklarda sigorta olacak
2022'de kripto varlıklarda sigorta olacak
Güler Sabancı'dan 'Daha iyi bir dünya için hayırseverlik zamanı' mektubu
Güler Sabancı'dan 'Daha iyi bir dünya için hayırseverlik zamanı' mektubu
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tahvil faizlerinin işareti
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tahvil faizlerinin işareti
TMMOB ve Bağlı Odalar, zamların geri alınmasını istedi
TMMOB ve Bağlı Odalar, zamların geri alınmasını istedi
Çiftçiler borç batağına isyan etti | Tarlalarımız traktörlerimiz icralık oldu
Çiftçiler borç batağına isyan etti | Tarlalarımız traktörlerimiz icralık oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim