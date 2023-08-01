IVECO, ağır vasıta pilli elektrikli araçları yıl sonu yollarda



Global taşımacılık alanının öncülerinden olan IVECO, Ağır Hizmet Sınıfı Pilli Elektrikli Araçları’nı ve Ağır Hizmet Sınıfı Yakıt Hücreli Elektrikli Araçları’nı IVECO markası altında üretip pazarlayacağını duyurdu. Araçların ilk teslimi 2023 yılının sonunda.

IVECO, Ağır Hizmet Sınıfı Pilli Elektrikli Araçları’nı ve Ağır Hizmet Sınıfı Yakıt Hücreli Elektrikli Araçları’nı IVECO markası altında üretecek ve pazarlayacak. Bu durum geçtiğimiz Haziran ayında duyurusu yapılan Nikola Iveco Group ortak girişim faaliyetlerini de kapsamaktadır.

IVECO HD BEV ve FCEV modelleri güç aktarım organları konusunda uzman ve IVECO bünyesindeki kardeş marka FPT Industrial ile ortaklaşa tasarlanan ve üretilen özel bir e-aksa sahiptir. Piller Proterra tarafından, yakıt hücresi teknolojisi ve anahtar bileşenleri Bosch tarafından tedarik edilmektedir.

Doğuştan elektrikli bu araçlar, modüler yapısı sayesinde hem yakıt hücresi hem de pilli elektrikli teknolojiyi destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Araçlar, özel olarak yeniden tasarlanan IVECO S-Way kamyon platformunu temel alıyor.

IVECO HD BEV, 500 km'ye kadar menzile sahip. 350 kW'a kadar şarj gücü ile toplam 738 kWh (9 paket) pil kapasitesi bulunuyor. Bu özellik de merkezden merkeze teslimat görevlerine, çeşitli bölgesel uygulamalara, hatta zorunlu sürücü molaları sırasında aracı şarj etme fırsatına ve daha uzun mesafe gerektiren sürüşlere imkan tanıyor. 4×2 çekici konfigürasyonu, 2023’ün son çeyreğinde Avrupa pazarına ilk giren konfigürasyon olacak.

IVECO HD FCEV, 800 km'ye kadar menzile sahip. 20 dakikadan az hızlı yakıt ikmali süresiyle, ağır ticari taşımacılıkta uzun yol işleri için mükemmel bir çözüm sunar. IVECO HD FCEV, 700 bar basınçta 70 kg H2 kullanılabilir enerjiyi barındırabiliyor. IVECO HD FCEV, elektrikli bir araca kıyasla daha yüksek kilometresi sayesinde, sıfır egzoz emisyonu ile uzun mesafe sürüşlerinde şimdiden ayrıcalığını ortaya koyarak alanında öncelikli tercih olmaya aday.

IVECO HD FCEV'in ilk araçları, ticari taşımacılık endüstrisinde hidrojen çözümlerinin kullanımını hızlandırmayı ve önümüzdeki yıllarda yakıt hücreli kamyon pazarını etkinleştirmeyi hedefleyen Temiz Hidrojen ortaklığıyla birlikte finanse edilen H2Haul Eurpoean projesinde planlandığı gibi, 2023 yılının sonunda Fransa, İsviçre ve Almanya'da teslimata başlayacak.

Her iki araç da Iveco Grubu'nun Almanya merkezli çok markalı fabrikası olan Ulm'daki üretim tesisinde üretiliyor. Araçlar, Avrupa çapında 254 satış ve servis noktasını kapsayan geniş IVECO bayi ağı tarafından pazarlanacak ve desteklenecek.