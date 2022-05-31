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İzmir'in kredi notu Türkiye'nin üstünde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu, Türkiye'nin kredi notunun çok üstünde çıktı. Fitch, İzmir'rin kredi notunu AAA olarak duyurdu

31 Mayıs 2022 Salı 00:27
İzmir'in kredi notu Türkiye'nin üstünde

İzmir'in kredi notu Türkiye'nin üstünde


Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kreti notunu geçtiğimiz şubat ayında son kez BB olarak ilan ederken, İzmir Büyükşehir Belediye'sinin notunu AAA olarak duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirlediğini açıkladı. Soyer, "Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız" dedi.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi.

Fitch Ratings'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Tunç Soyer, ekonomik krize rağmen alınan notun yüksekliğine vurgu yaptı.

Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Fitch Ratings belediyemizin ulusal kredi notunu bir kez daha en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız. Güçlü ve güvenilir mali yapımızla devasa yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

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IzmirKredi Notu
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