İzmir MARBLE Fuarı’na 19 ülkeden 40 ithalatçı geliyor

2024 yılının ilk çeyreğinde arı gibi çalışarak Suudi Arabistan, İngiltere, Güney Kore ve Çin’de pazarlama faaliyetleri yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu sefer 17-20 2024 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak “Alım Heyeti” organize edecek.

Türkiye’nin doğal taş ihracatında lider ihracatçı birliği olan Ege Maden İhracatçıları Birliği “MARBLE Alım Heyeti Organizasyonu”nda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’yle güçbirliğine gitti.

Türk doğal taş sektörünün 3 güçlü kurumu; Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Kore, İspanya, İtalya, Katar, Kuveyt, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan ithalatçılarla, Türk doğal taş ihracatçılarını Fuarİzmir’de düzenleyeceği “Alım Heyeti”nde buluşturacak.

Doğal taş sektörü 2 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefliyor

Türk doğal taş sektörü olarak 2024 yılında 2 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 hedefine ulaşmak, 2023 yılının yaralarını sarmak için çok yoğun bir tempoda pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, Türk doğal taş sektörünün bayramı niteliğindeki İzmir MARBLE Fuarı’nın maksimum verimli geçmesi için 19 ülkeden 40 ithalatçıyı, yüzlerce Türk doğal taş ihracatçısıyla buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

“İzmir MARBLE Fuarı’nın ilk düzenlendiği yılda Türkiye’nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolardı” diyen EMİB Başkanı Alimoğlu, “Yıllar geçtikte Türk doğal taş sektörü İzmir Kültüpark’a sığmaz oldu. 2015 yılında Türk doğal taş sektörünü ağırlayabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 330 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en büyük ve modern fuar alanı Fuarİzmir’i İzmir’e kazandırdı. 2023 yılında rekor kırarak 150 bin metrekareyi aşan sergi alanında, bin 15 katılımcıyla gerçekleşen fuarı, 148 ülkeden 9 bin 56’sı yabancı olmak üzere toplam 79 bin 153 kişi ziyaret etti. Fuarİzmir İzmir’in kent ekonomisine 100 milyon dolar katma değer sağlıyor. Alım heyetimizin, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek olan İzmir MARBLE Fuarı’nın ikinci bayram coşkusu yaşatmasını amaçlıyoruz. Türk doğal taş ihracatçısı firmalarımızı alım heyetimize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye, 2024 yılının ilk iki aylık diliminde 274 milyon dolarlık doğal taş ihracatına imza attı.

Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği “Alım Heyeti Organizasyonu”na Ege Maden İhracatçıları Birliği katılımcı firmalara destek tutarı oranında prefinansman sağlayacak. Alım heyetine katılım bedeli 250 USD olarak tespit edildi.