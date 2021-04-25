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Jak Eskinazi | ABD önce kendi tarihine baksın

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ABD Başkanı Joe Biden'in sözde soykırım iftirasıyla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

25 Nisan 2021 Pazar 11:51
Jak Eskinazi | ABD önce kendi tarihine baksın

Jak Eskinazi | ABD önce kendi tarihine baksın


ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanması Türk toplumunda her kesimde olduğu gibi iş dünyasında da tepkiyle karşılandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD önce kendi tarihine baksın" tespitinde bulundu. 

"Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki temelden yoksun bu açıklamaları Türkiye-ABD arasında belirlenen büyük hedeflerin gerçekleşmesinin ötelenmesine yol açabilecektir. Türkiye, 1981 yılında bu süreçten zarar görmediği gibi, bu seferde zarar görmeyecektir. İhracatçılar olarak düşüncemiz tarihi olayların tarihçilerin değerlendirmesine bırakılması yönündedir" şeklinde konuştu. 

"Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesiyle hareket etmektedir" tespitinde bulunan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı: "Siyasi çıkar peşinde olan devletler öncelikle kendi tarihleriyle yüzleşmelidirler. Camdan evi olanlar komşusunun camına taş atarken bir değil iki kez düşünmeliler"

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Jak Eskinazi
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