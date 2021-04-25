Jak Eskinazi | ABD önce kendi tarihine baksın
ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanması Türk toplumunda her kesimde olduğu gibi iş dünyasında da tepkiyle karşılandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD önce kendi tarihine baksın" tespitinde bulundu.
"Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesiyle hareket etmektedir" tespitinde bulunan Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı: "Siyasi çıkar peşinde olan devletler öncelikle kendi tarihleriyle yüzleşmelidirler. Camdan evi olanlar komşusunun camına taş atarken bir değil iki kez düşünmeliler"