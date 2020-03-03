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Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Dünyanın en önemli kol saati markalarından, Japon saat efsanesi Citizen, Arıkan Saat güvencesi ile yeniden Türkiye pazarına adım attı.

03 Mart 2020 Salı 14:41
Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Japon efsanesi Citizen, Yeniden Türkiye’de!

Dünyanın en önemli kol saati markalarından, Japon saat efsanesi Citizen, Arıkan Saat güvencesi ile yeniden Türkiye pazarına adım attı.Dünyanın en büyük saat üreticilerinden Citizen, 1985 yılından bu yana 50’den fazla ülkede toplam 3.500’den fazla satış noktasında ürünleri tüketici ile buluşturan Arıkan Saat ile Türkiye pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma ile bir süre önce pazardan çıkan Citizen, yeniden Türkiye’ye adım attı. 

Anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan: "Citizen’in Türkiye’de yeniden satışa sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli marka 90’lı yıllarda Türkiye’de en çok satılan saat markaları arasındaydı. Citizen, dünya genelindeki birkaç “saat makinesi” üreticilerinden biri konumunda. Japonya pazarında yüzde 34’lük payıyla ikinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde ise yüze yakın ülkede satılıyor. Böylesine güçlü bir markayı, Japon efsanesini, mevcut modelleriyle 2020 yılından itibaren seçkin saatçilerde de satışa sunacağız” dedi.

Saat dünyasında ilklerin mimarı!

   Japonya’dan doğan ve dünyanın en iyi saat markalarından olan Citizen, geliştirdiği birçok ilkle saat dünyasında öne çıkıyor. Dünyanın ilk elektronik pilli saatini 1967 yılında piyasaya sunan Citizen, 1982’de ise 1.300 metreye kadar dayanıklı dalış saatini geliştirdi. 1993’de çok bölgeli ilk radyo kontrol saatini geliştiren marka, 1998’de ise ışık ve hareket gücüyle çalışan ilk hybrid saati ürün portföyüne ekledi. 

Son Güncelleme: 03.03.2020 19:34
Anahtar Kelimeler:
CitizenArıkan Saat
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