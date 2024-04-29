JCI Finlandiya'da Türkiye'yi temsil edecek



JCI Türkiye ve JCI İzmir organizasyonuyla “Push The Limits” mottosuyla gerçekleştirilecek olan zirve, yoğun katılım ile kapılarını açtı. Etkinlik, dünya çapında tanınmış girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca yarışmanın finalisti Avrupa’ da da yarışma fırsatı bulurken, galip gelme durumunda dünya genelinde Türkiye’yi temsil edecek. Zirveye katılan İzmir Valisi tüm çalışmaların hızlandırılarak İzmir’in tüm koşullara uygun zemine sahip olduğunu ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin merkezi konumuna geleceğini hedeflediklerini belirtti…

Zirvenin açılışına; İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, HABİTAT Başkanı Sezai Hazır, 2024 JCI Dünya Başkan Yardımcısı Fatih Şengül, JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek, JCI İzmir Başkanı Hakan Aktay ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

UNICORN VE DECACORN SAYISINI HIZLICA ARTIRACAĞIZ

İzmir Valisi Süleyman Elban: “Türkiye’de girişimciliğin ilk başladığı şehir İzmir. İlk özel sektörün ilk ihracatın ilk dış ticaretin başladığı şehirdesiniz. Girişimcilik burada başlamış oldu. Aslında bizim insanımızda girişimcilik ruhu çok yüksek ama eğitim ve ne yapacağını bilememek noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk dönerci bulursunuz. Ancak şimdiki genç arkadaşlarımız çok daha iyi olanaklara sahip, az önce öğrendim bir unicorn olma potansiyeli varmış bir şirketimizin. Bizim çok hızlı bir şekilde onlarca yüzlerce unicorn decacorn konuşuyor olmamız lazım. Bunun için de en ideal şehir İzmir. Digital göçebelerin sevebileceği, teknoloji dünyasından insanların seveceği rahat yaşayabileceği ve bu konularda görüşebileceği yatırım yapabileceği ya da istihdam yapabileceği firmaların yer aldığı ekosistemin merkezi halinde İzmir. Dünyaya örnek olacak yeni girişimcilik hikayelerinin bu zirveler vasıtasıyla çıkmasını heyecanla bekliyorum. Bu olanağı sağladığı için JCI İzmir’e ayrıca teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: “Kentimiz Selçuk’un mottosu da” ilham veren kentimize hoş geldiniz” İlham veren girişimciler için ilham veren kent uyumu verimli çalışmaların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bir belediye başkanı olarak sizlere kentimizi anlatmak düşer bana.1600 yıllık tarihi olan bir yerdesiniz. Kibele’den amazonlara Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar uzanan tam bir kadın kentindesiniz. Bu kent ilk defa felsefenin konuşulduğu, ilk filozof Heraklitos ilk şairin memleketindesiniz. Umarım bu 3 günlük yoğun çalışma sürecinizde size ilham olur”dedi.

105 ÜLKEDE 160 BİNDEN FAZLA ÜYEYE SAHİBİZ

2024 JCI Dünya Başkan Yardımcısı Fatih Şengül: “28. ulusal zirvem ancak her defasında aynı heyecan ve aynı duyguyu yaşıyorum. JCI Türkiye dünya genelindeki JCI’lar içerisinde en çok konuşulan fark yaratan oluşum. Bu da bana ayrıca gurur veriyor. Bizler gönüllü olarak bir milli forma giyiyoruz. Ne mutlu ki bu söylemimiz ile bu yıl 70 kişilik delegasyon ile Finlandiya’da olacağız. Belki buranın birincisi Finlandiya’da da Avrupa’nın en büyük girişimcilik organizasyonlarımızdan birinde birinci olarak Türkleri Türk girişimcilerini gururlandıracak. CYE programı JCI’ın global programlarında en önem verdiği program. Yıllar geçtikçe de güçleniyor. JCI Türkiye de Avrupa’da buna öncülük yapan ülkelerden biri. 105 ülkede 160 binden fazla üye ile büyük bir aileyiz. Türk gencinin Türk milletinin en doğru şekilde uluslararası arenada gönüllü olarak temsil etmeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek:“ Çalışmalarımız kapsamında hızlı bir şekilde JCI başkanlarımızı harekete geçirdik, ilerlemek ancak takım birlikteliği ile olur. JCI’ın uluslararası bir STK olması bizi bir çok dernekten ayıran en temel özelliğimiz. Bugün bizi Avrupa’da belki de dünyada gururlandıracak girişimleri ödüllendirmek ve dünyanın bir çok yerine umut olmak için bu yarışmaları çok önemsiyoruz. 15 ilde 26 şube ile daha da güçlenmeye devam edeceğiz”dedi.

70 KİŞİLİK DELEGASYON İLE FİNLANDİYA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEĞİZ

JCI İzmir Başkanı Hakan Aktay: “Bu iki gün boyunca yapılacak çalışmalar çok kıymetli, ciddi bir emek söz konusu. Her şey globalde sesimizi duyurmak, başarı elde etmek için.

Biz yarın seçeceğimiz yarışma birincimizi Finlandiya’daki finallere göndereceğiz. 70 kişilik bir delegasyonla Finlandiya’da ülkemizi temsil edeceğiz. Bize destek olan herkese ayrıca teşekkür ederim.

YARATICILIĞIN GÜCÜYLE YOLCULUK HİKAYELERİ

Zirvenin ilk gününden itibaren iş bağlantılarıyla başlarken, açılış konuşmaları ve yaratıcılık üzerine yapılan konuşmalarla devam edecek. Uluslararası konuşmacı yazar Jay Johnson, yaratıcı zihinleri yönlendirmeye odaklanacak konuşmalar başlığı altında bilgilendirmelerde bulunacak. Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yemek Sepeti Kurucusu Nevzat Aydın, TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Münteha Adalı eşliğinde yaratıcı liderlik ve kadınların sınırları zorlayan dönüşümü üzerine söyleşilerle devam edecek programda, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve Seri Girişimci ve fütürist Alphan Manas, küresel şirketlerin yaratıcı liderlik perspektifini de katılımcılarla paylaşacak.

GENÇ LİDERLERİN DÜNYA ARENASINDA YÜKSELİŞİ: CYE TÜRKİYE PROGRAMI

CYE TÜRKİYE Programı ise genç girişimci liderlere motivasyon sağlamayı amaçlayarak, girişimcilik alanında destek sunuyor. Program, uluslararası bir platformda genç girişimcileri tanıtmak ve desteklemek amacıyla organize ediliyor. Başvuruları 1 Mart 2024 tarihinde başlayan yarışmanın finali,27 Nisan’da gerçekleşecek. CYE TÜRKİYE Programı, genç Türk girişimcilerini global arenaya taşımayı hedefliyor ve başarıya ulaşan girişimlerin "unicorn" bir başarıya dönüşmesini amaçlıyor. Program, girişimcilere eğitimler, yatırımcı ve danışman ağına erişim, ulusal hızlandırıcı programlarına kabul fırsatı gibi birçok avantaj sunuyor. Bu bağlamda girişim sunumları yapılacak ve finale kalan dört yarışmacı; zirveye katılanlar ve yatırımcılar önünde rekabet ederek önemli bir deneyim yaşayacaklar.Jürinin değerlendirme yapacağı kriterler arasında;işin pazara olacak etkisi, iş fikrindeki yaratıcılık, ⁠işin yurtdışında büyüme potansiyeli ve sunumun etkileyiciliği yer alıyor. Bu haliyle yarışma, sadece finalistlerin değil, aynı zamanda izleyenlerin de ilham alacağı bir tecrübeye dönüşecek.

JCI İzmir ve JCI Türkiye Hakkında:

1987 yılında JCI üyeliğine kabul edilen Türkiye, o yıllardan bu yana JCI Türkiye adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. JCI Türkiye’ye bağlı Genç Liderler ve Girişimciler Derneği – JCI İzmir şubesi 31 yıldır 18-40 yaş arasındaki gençlerle BM küresel hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkanları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutuyor. JCI, Birleşmiş Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum örgütüdür. JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyelere kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, “Örnek Liderlik” ile de üyelerin aşamalı liderlik kariyer geçişlerine olanak tanıyan, gözlemle ve yaşayarak kişilik gelişimine ve kendisini yetiştirmesine olanak veren eğitim ve yönetim süreci yaşatılıyor. “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika’nın St. Louis kentinde kurulan Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur. Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra ediyor.