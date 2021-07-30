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Jet Fadıl iflasını istedi | Binlerce mağdur çaresiz

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık davalarına konu olan bir dönem adı Jet Fadıl olarak anılan Fadıl Akgündüz'e ait JetPa için iflas davası açıldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:03
Jet Fadıl iflasını istedi | Binlerce mağdur çaresiz

Jet Fadıl iflasını istedi | Binlerce mağdur çaresiz

Siirt'te yerli otomobil üretimi yalanıyla düzenlediği reklam tanıtım kampanyasında milyonlarca lira toplayarak ortadan kaybolan, ardından Bayrampaşa'da inşaa ettiği bir rezidans üstünden Maldiv adalarında Caprice Gold projesiyle yine binlerce kişiyi dolandıran Fadıl Akgündüz'e ait ünlü JetPa tarih oluyor. Jet Fadıl'ın 2009 yılından itibaren kurbanlarından kurtulmak için mal varlığının çok büyük bir bölümünü ablasının üstüne devrettiği iddia ediliyor.

JETPA Holding'ten alacaklı olan on binlerce kişi arasında yer alan Yaşar Yeşildağ, bu yılın başında şirkete karşı iflas talepli dava açtı. Yeşildağ'ın avukatları iflas avansını yatırdı. Mahkeme, ödemenin yapılması için şirkete yönelik depo kararı aldı. Ancak alınan karara rağmen, söz konusu tutar mahkemenin hesabına yatırılmadı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen 8 Temmuz'da yapılan 3'üncü duruşmada 24 yıl önce kurulan 62 milyon TL sermayeli şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için süreç başlatıldı. Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü eli ile yürütülen tasfiye nedeni ile 27 Temmuz'da şirketin Bağcılar Güneşli'deki adresine gidildi.

İcra memurları, çilingir yardımı ile kapısını açtıkları Jetpa Holding binasında bulunan malları tek tek tutanak altına aldı. Şirket merkezinde yer alan eşyalar tespit tutanağına kaydedildi.

"ŞİRKETİN İÇİ BOŞALTILDI" 

Jetpa Holding AŞ'de yüzde 10 hissesi bulunan Sacit Duran, "Ben de, on binlerce alacaklı gibi yıllardır payımı almaya çalışıyorum. İflasına karar verilen şirketin içi boş. Didim'de bulunan otel dahil bir çok değerli gayrimenkul, Fadıl Akgündüz'ün ablası adına olan Aytepe Turizm'e kaydedildi. Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığım dava ile Aytepe Otelcilik ve Turizm AŞ adına geçirilen varlıkları tekrar Jetpa Holding'in içine aktarmaya çalışıyorum. Böyle olduğu taktirde, alacaklılar paralarını alabilir" diye konuştu.

İflasına karar verilen şirketin yüzde 40 hissesi Fadıl Akgündüz'e, yüzde 10 hisse Sacit Duran'a, kalan yüzde 50 hisse ise Almanya ve İsviçre'de bulunan şirketlere ait.

DOLANDIRICILIK DAVASI DEVAM EDİYOR 

Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz 2010 yılında ise Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı. 28 bini aşkın kişiden 1,4 milyar liraya yakın para toplandı. Bu proje de yarım kaldı. Akgündüz, Caprice Gold'den sonra Maldivler'de de devre tatil satışı yaptı. Bu proje için de 190 milyon dolar topladı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017'de tahliye oldu. Akgündüz'ün 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası ile yargılandığı dava sürüyor. Akgündüz'ün 2 bin 443 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Jet FadılJetpaCapris Gold
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