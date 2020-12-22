Joom nedir? Joom Türkiye'den güvenilir satıcılar arıyor

Joom, Nisan 2019'da Türk satıcılar platforma katıldığından bu yana, proje hızla büyümeye devam ediyor ve Tüm Dünyadan sipariş veren binlerce piyasa alıcısı arasında Türk satıcılar giderek popülerlik kazanıyor. Her zaman piyasadaki en aktif dönemlerden biri, satışların en çok arttığı Kasım ayı olur. Bu yıl da pek farklı geçmedi.



11 Kasım Bekarlar Günü ve Black Friday boyunca, Türk satıcıların satışları, platformdaki normal bir promosyona göre 5 kat ve normal bir güne göre ise 10 kat arttı. En çok satış yapılan kategori ayakkabı kategorisi oldu. Ayakkabı kategorisini giyim ve aksesuar takip etti. 2020 yılında da çocuk ürünleri ve uygun fiyatlı Türk malı ev aletleri de mükemmel bir performans sergileyebileceklerini kanıtladılar. Platformdaki Türk ürünlerinin kullanıcı derecelendirmesi de ortalama 4,5 gibi bir puan ile sürekli yüksek.

Türkiye’den Güvenilir Satıcılar Arıyoruz

Yılın her iki büyük kampanyası da Türk satıcılar için eşit derecede başarılı geçti: Özellikle Rusya’da 11 Kasım, Avrupa’da ise Black Friday çok başarılı sonuçlandı. Böylece Türk satıcılar tüm dağıtım kanallarını etkin bir şekilde kullanabildiler ve bu, kendilerine birçok ülke ve bölgeyi açan lojistik şirketleri Joom (Joom Logistics) sayesinde gerçekleşti.

Örneğin, Rusya pazarı Nisan 2019'da Türk satıcıları için açıldı ve artık onlar için en önemli pazarlardan biri.

Türkiye, Almanya ve Ukrayna İş Geliştirme Başkanı Alexander Zaitsev, "Yeni bir kullanıcı kitlesine erişim sağlayacak firmaları seçerken, en iyi fiyat-performans oranı bize rehberlik etti.

Rusya'da geçmişten beri Türk mallarının kalitesi Çin malı ürünlerden daha kaliteli olarak bilinir. Bu yüzden Türkiye'yi giyim, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinden en iyi ürünleri müşterilerimize sunmak için seçtik. Ancak zamanla Türk satıcıları, müşterilerimizi diğer kategorilerde, örneğin, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı mutfak aletleri ile de şaşırttı. Ayrıca çocuklara özel ürünler ve güzellik ürünleri ile de ilgileniyoruz ve güvenilir satıcılar arıyoruz." dedi.

Rus vatandaşı olan Joom kullanıcıları aşağıdaki kategorilerdeki ürünleri de seçebilirler: aksesuarlar, çantalar, bijuteri, mücevherler, ev eşyaları.

Türk mallarının GMV'sindeki payı yüzde 34 olan Rusya dışında, Avrupa'da da bulunmakta, bu da yüzde 55 GMV ile ana dağıtım kanalı olmaya devam etmektedir. Geri kalanı Bağımsız Devletler Topluluğu, ABD ve İsrail'de. Son zamanlarda, özellikle Aralık ayının başlarında, Türk satıcılar için deneme amaçlı Orta Doğu'ya bir kanal açıldı.

2019 yılında İstanbul'da lojistik merkezini açan ve Türk satıcılarının hayatını olabildiğince kolaylaştıran lojistik şirketi Joom Logistics ile farklı kitlelere geniş bir erişim ağı sağlandı.

Joom Logistics, ürünlerin dünya çapında 120'den fazla ülkeye teslimi için end2end çözümler sunuyor. Bir sipariş sevkiyata hazır olduktan sonra Joom Logistics, onu İstanbul'daki depodan alır ve alıcıya teslim eder, yolda gerekli tüm prosedürleri (teslimat, Türkiye'deki ihracat-ithalat gümrük işlemleri, alıcıya son teslimat) tamamlar.

2020’de Kargo Ücretleri Düşürüldü

2020'dedaha hızlı ve daha verimli bir hâle geldi ve yaşanan sağlık krizinin ortasında kargo ücretlerini düşürmeyi başardı, bu da Türk mallarının alıcılar için daha da kârlı hâle gelmesine yol açtı. Bu, pazarın büyümesini doğrudan etkiledi.

Joom Logistics, coğrafyasını genişletmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli çalışıyor. Birçok ülkede CoD uygulaması ve pick-up noktalarına teslimat konusunda ilerleme kaydediyor. Tüm bunlar Joom üzerinden yapılan Türkiye'den alışverişi daha keyifli ve kolay bir hâle getiriyor.

JOOM HAKKINDA

Joom, dünya çapında 100'den fazla ülkeyle çalışan uluslararası bir mobil piyasadır. Şirketin Letonya (HQ), Lüksemburg, Rusya, Hong Kong, Çin ve ABD'de ofisleri bulunmaktadır.

Şirketin kurucu ortakları:

● Odnoklassniki'nin eski başkanı ve Rusya'daki ilk sosyal ağ olan career.habr.com'un kurucusu Ilya Shirokov

● Yuri Ivanov (eski Odnoklassniki ortağı)

● Ilya Rubin (eski Yandex ortağı)

Piyasa, dünya genelinde her yıl 25 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve 16 milyondan fazla aktif alıcısı olan bir kullanıcı kitlesine sahip. Joom, 2018 yılında Avrupa'da en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu.

