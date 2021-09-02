Kadıköy Bostanları geri dönüyor | İstanbul'un göbeğinde ekolojik tarım

İstanbul'un göbeğinde ekolojik tarım | Kadıköy Bostanları geri dönüyor
Kadıköy’de sağlıklı ve temiz gıda üretimine teşvik ve erişim kolaylığı sağlamak için Kadıköy Bostanları projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da başlayacak bostanlardan ücretsiz yer edinmek için son başvuru tarihi 10 Eylül.
KADIKÖY'ÜN HER MAHALLESİNE BİR BOSTAN
Kent kültürü içinde kırsal yaşantının mümkün olabileceği ve mahallelerin toprağa dokunarak sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini gösteren proje, pilot uygulama olarak Fenerbahçe ve Moda’da hayata geçiyor. Belediye, bostan kültürünün yaygınlaşması için hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları projesini, Kadıköy’ün bütün mahallelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ekim için tüm hazırlıklarını tamamladığı Fenerbahçe ve Moda bostanlarında yer edinmek için belediyenin web sayfasından 10 Eylül'e kadar başvuru yapmak gerekiyor. İlk 80 kişinin belirlenmesinin ardından, bostan sahipleri 18 Eylül itibariyle kendilerine tahsis edilen 4,5 metrekarelik alana ekim yapmaya başlayabilecek.