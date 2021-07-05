Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre, Türkiye 133. sırada. 156 ülkenin kadın ve erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan endekste eğitim, sağlık, ekonomiye katılım ve siyasi yaşamda temsil alanları inceleniyor. Rapora göre, cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülke İzlanda. Finlandiya ikinci, Norveç üçüncü sırada. Son sıradaysa Afganistan yer alıyor.



Dünyada yüzde 34, Türkiye’de yüzde 13

Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 140., iş gücüne katılımda 137., aynı işe eşit ücrette 95. sırada yer aldı. Etkisi devam eden salgın, kadınlar ve erkekler arasındaki uçurumun daha da artmasına neden oldu. 2020’de dünya genelinde kadınlar, girişim ekosisteminin yüzde 34’ünü oluştururken Türkiye’de bu oran yüzde 13.





Kadın girişimciler yazılım, biyoteknoloji ve gıdaya yoğunlaştı

Kadın girişimcilerin yazılım, biyoteknoloji ve gıda sektörlerine yoğunlaştığının altını çizen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “2007’de 75 bin olan kadın girişimci sayısı günümüzde 140 bine yaklaşmış durumda. Kadınların girişim ekosistemindeki rollerinin artması için mali danışmanlık, Ar-Ge destek danışmanlığı, Ticaret Bakanlığı destekleri, Ar-ge ve tasarım merkezi kurulum ve yönetim danışmanlığıyla birlikte eğitim ve bilirkişilik hizmetleri sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.