Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı

Dünya genelinde kadınlar, girişim ekosisteminin yüzde 34’ünü oluştururken Türkiye’de bu oran yüzde 13. Türkiye’de kadın girişimciler yazılım, biyoteknoloji ve gıda sektörlerine yoğunlaşıyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:24
Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı

Kadın girişimci sayısı 2 kat arttı

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre, Türkiye 133. sırada. 156 ülkenin kadın ve erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan endekste eğitim, sağlık, ekonomiye katılım ve siyasi yaşamda temsil alanları inceleniyor. Rapora göre, cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülke İzlanda. Finlandiya ikinci, Norveç üçüncü sırada. Son sıradaysa Afganistan yer alıyor. 

Dünyada yüzde 34, Türkiye’de yüzde 13

Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 140., iş gücüne katılımda 137., aynı işe eşit ücrette 95. sırada yer aldı. Etkisi devam eden salgın, kadınlar ve erkekler arasındaki uçurumun daha da artmasına neden oldu. 2020’de dünya genelinde kadınlar, girişim ekosisteminin yüzde 34’ünü oluştururken Türkiye’de bu oran yüzde 13. 

Kadın girişimciler yazılım, biyoteknoloji ve gıdaya yoğunlaştı 

Kadın girişimcilerin yazılım, biyoteknoloji ve gıda sektörlerine yoğunlaştığının altını çizen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “2007’de 75 bin olan kadın girişimci sayısı günümüzde 140 bine yaklaşmış durumda. Kadınların girişim ekosistemindeki rollerinin artması için mali danışmanlık, Ar-Ge destek danışmanlığı, Ticaret Bakanlığı destekleri, Ar-ge ve tasarım merkezi kurulum ve yönetim danışmanlığıyla birlikte eğitim ve bilirkişilik hizmetleri sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Kadın Girişimci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Şirket yemeklerine hibrit düzeni
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler açıklandı
Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı
Emekli maaşları zam oranları belli oldu | Emekli maaşları Temmuz zammı
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
İSPARK uygulaması boş otoparkları gösterecek
VBT Yazılım Halka Açılıyor
VBT Yazılım Halka Açılıyor
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek
5G ağların küresel geliri 700 milyar doları geçecek
Elektrik zammı çarptı, doğalgaz zammı yaktı
Elektrik zammı çarptı, doğalgaz zammı yaktı
Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store
Bayramda çocukları gülümseten adres | SosyalBen store
EİB’ten Haziran ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat
EİB’ten Haziran ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat
Kervan Gıda, Polonya'da Şirket Satın Aldı
Kervan Gıda, Polonya'da Şirket Satın Aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim