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Kadın istihdamına Beylikdüzü'nde tam destek

n Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projede emek veren herkese teşekkür ederek bol kazanç diledi.

23 Aralık 2021 Perşembe 23:37
Kadın istihdamına Beylikdüzü'nde tam destek

Kadın istihdamına Beylikdüzü'nde tam destek

Beylikdüzü Migros AVM'de kurulan stantta el emeği örgü oyuncaklar satışa sunuldu. Standı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projede emek veren herkese teşekkür ederek bol kazanç diledi. 

İstihdamı artırmak adına birçok projeye imza atan Beylikdüzü Belediyesi, 2015 yılında başlattığı Örgü Oyuncak Projesi ile kadınlara iş alanları oluşturmaya devam ediyor. Beylikdüzü Kariyer Merkezi (BEYKAM) tarafından yürütülen proje kapsamında son olarak, Beylikdüzü Migros AVM'de kurulan stantta el emeği örgü oyuncaklar satışa sunuldu. Standı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projede emek veren herkese teşekkür ederek bol kazanç diledi. 

Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BEYKAM, çeşitli nedenlerle işgücü piyasasına dahil olamayıp evden çalışmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı Örgü Oyuncak Projesiyle kadın istihdamını desteklemeye devam ediyor. 2015 yılından bu yana sayısız kadına iş imkânı sunan proje kapsamında son olarak, Beylikdüzü Migros AVM'nin sosyal sorumluluk projeleri için ayırdığı alanda bir stant açıldı. 14 kadının ortaya koyduğu el emeği örgü oyuncaklar vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Standı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projede emek veren herkese teşekkür ederek 31 Aralık 2021 tarihine kadar açık olan standa tüm Beylikdüzü’nü davet etti. 

“Kadın emeğinin gücüne inanıyoruz”

İstihdamın desteklenmesi adına yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Çalık, “Kadın emeğinin gücüne inanan ve bunu her zaman destekleyen bir anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kadınlardan aldığımız güçle projelerimize yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, satışlarının bol olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. Migros AVM esnafını da gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Çalık,  Etem Çalışkan’ın Mustafa Kemal Atatürk resimlerinden oluşan Beylikdüzü Belediyesi 2022 yılı takvimi ile hijyen kitinin yer aldığı hediyeleri esnafa ve vatandaşlara takdim etti. 

Son Güncelleme: 24.12.2021 00:03
Anahtar Kelimeler:
KariyerMigros AvmBeylikdüzü Belediyesi
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