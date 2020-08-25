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Kadınlar sanatla buluşuyor

“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor…

25 Ağustos 2020 Salı 14:49
Kadınlar sanatla buluşuyor

Kadınlar sanatla buluşuyor

Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, kadınları farklı el sanatları ile tanıştıracak; yeni hobiler edinmek ya da hayatına sanatla yön vermek isteyenlere ışık tutacak ücretsiz dijital atölyeler başlatıyor…

JLL Türkiye tarafından yönetilen, pandemi sürecinde çalışan ve ziyaretçileri için hijyen önlemlerini azami düzeyde ve aralıksız sürdürerek sunduğu güvenli ortamla örnek gösterilen Next Level AVM, şimdi de örnek bir proje ile kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Seramik, cam boyama, wayuu çanta, amigurumi, keçe sanatı, patchwork, makrome, takı yapımı, gibi çeşitli alanlarda her hafta düzenlenecek farklı atölyeler başlangıç düzeyinde uzman eğitimcilerle çekilen videolar ile katılımcılarla buluşacak. Başvuruların ücretsiz ve tüm kadınlara açık olduğu atölyeler için kullanılacak malzemeler de Next Level Üreten Kadınlar Kulübü tarafından katılımcılara hediye edilecek. Eğitim videolarını izleyerek verilen materyallerle evlerinde farklı sanatsal ürünleri hayata geçiren kadınlar, sahibi oldukları bu ürünleri daha sonra gerçekleşecek sergide sergileme imkanı bulacaklar.

Eğitim ve malzemeler NextLevel’dan üretim ve yaratıcılık kadınlardan

Uzman eğitmenlerin her sanat dalından çekilen eğitim videoları ile başlangıç düzeyinde eğitim vereceği projede, kadınlar videolarda izledikleri yapım aşamalarını takip ederek rahatlıkla ürünleri evlerinde yapabilecekler. AVM tarafından ücretsiz olarak teslim edilecek malzemelerle hayata geçirilecek  ürünler, yapılacak sergi sonrasında yine sahiplerine teslim edilecek. Sanatın iyileştirici gücünün esas alındığı Next Level Üreten Kadınlar Kulübü’nde, farklı el sanatları ile tanışmak isteyen kadınlara yeni hobiler edindirmek, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri sanatsal etkinlikler sunabilmek, üretimin hazzını yaşatabilmek yanında yeni iş alanları için bir başlangıç sunabilmek amaçlanıyor.

Her ay 4 atölye ile 40 kadına eğitim şansı

Her hafta farklı bir eğitim verecek olan Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, her atölye için yapılan başvurular arasından çekilişle belirlenecek 10 asil 5 yedek katılımcı ile gerçekleşecek.  Başvurular Next Level AVM instagram hesabı üzerinden ya da AVM danışmadan yapılabilecek. Projede her ay 40 kadına eğitim vererek sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Dijital atölyelere başvurular 28 Ağustos’ta başlıyor

Next Level Üreten Kadınlar Kulübü, ilk dijital atölyede kadınlara Wayuu çanta yapımını öğretecek.  28 Ağustos’ta başvuruların başlayacağı  atölyede katılmaya hak kazanan kadınlar 31 Ağustos’ta instagram hesabından açıklanacak ve takip eden 3 günde danışmaya gelerek malzeme kitlerini alacaklar. Kendilerine yollanacak eğitim videosu ile evlerinde ürünleri yapmaya başlayabilecekler. Proje, Wayu çantanın ardından Amigurumi, seramik ve cam boyama ile devam edecek. Her ay sonunda yapılacak serginin ilki Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

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