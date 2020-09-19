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Kadınlar tuvaletini kullanan erkek çalışana Yargıtay'dan kötü haber

Çalıştığı iş yerinde erkekler tuvaleti yerine kadınlara ait bölüme giren erkek çalışanın tazminatsız atılmasını Yargıtay onayladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:46
Kadınlar tuvaletini kullanan erkek çalışana Yargıtay'dan kötü haber


Kadınlar tuvaletini kullanan erkek çalışana Yargıtay'dan kötü haber


Çalışanlar aman dikkat. Yargıtay iş yerlerinde kadın ve erkek tuvaletlerine karı cinsin girişini tazminatsız kovulma nedeni olarak kabul etti. Kadınlar tuvaletine giren erkek personelin tazminatsız kovulmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesinde önce İş Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından Yargıtay bir erkeğin kadınlar tuvaletini kullanmasını "İş yerinde huzuru bozan davranış" olarak gördü.

Bursa'da, çalıştığı mağazada kadınlar tuvaletini kullanınca tazminatsız kovulan satış temsilcisi soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi'nin 'kıdem tazminatı ödenmeli' dediği işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, erkek personelin kadınlar tuvaletine girmek suretiyle iş yerinde huzursuzluğa yol açmasını başlı başına tazminatsız işten atılma sebebi saydı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bu konuda açılan davalara emsal niteliği taşıyor.


Bursa'da çalıştığı iş yerinde satış danışmanı olarak görev yapan çalışan, 'kadınlar tuvaletini kullanmış olması' sebebiyle tazminatsız kovuldu. Bursa 2. İş Mahkemesi'ne başvuran mağdur davacı, suçlamaların asılsız olduğunu, yöneticilerinin tüm emir ve talimatlarını eksiksiz yerine getirdiğini ve çalışma performansı ile iş yerini kâr ettiren sayılı satış danışmanlarından biri olduğunu, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek;kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ücret ve prim alacaklarını istedi.

İŞ YERİ AVUKATI DAVANIN REDDEDİNİ İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre davalı şirket avukatı ise davacının uzun süredir mesai arkadaşlarına karşı olumsuz tavır ve söylemlerde bulunarak iş yeri huzurunu bozduğunu, bu sebeple defaaten uyarıldığını, anılan sebeplerle davacının iş akdinin İş Kanunu'nun 25/II-d bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadığını savunarak, davanın reddini istedi.

YARGITAY EMSAL BİR KARAR VERDİ

Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza attı. Kararda, "Davacının bayanlar tuvaletini kullanarak bayan çalışanların rahatsız ve tedirgin olmalarına sebebiyet verdiği tutanak altına alınmıştır. Davacının savunmasında arada bayanlar tuvaletine girdiğini açıkça kabul etmesi, davacı tanığı H.F.A.'un da 'Davacının kadınlar tuvaletini kullandığı için işten çıkartıldığını iş yerine gittiğimde kendisinden duydum' demek suretiyle bunu doğrulaması ortadadır.

"İŞ YERİNDE HUZURSUZLUĞA YOL AÇMIŞTIR"

Feshe konu edilen 11.04.2014 tarihli tutanak tanıklarının tutanağın içeriğini doğrulayan duruşmada alınan ifadeleri karşısında; davacının diğer davranışlarının yanı sıra özellikle bayanlar tuvaletine girmek sureti ile iş yerinde huzursuzluğa yol açtığının anlaşılması karşısında; mahkemece işveren feshinin haklı olduğu kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
KadınlarErkeklerTuvaletTazminatsız
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