Kahramanmaraş’ın tarım arazileri, Masdaf’la hayat buluyor

Tarımda Türkiye’nin incisi olan Kahramanmaraş’da 22.500 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla inşa edilen “DSİ Sireşanlı Pompaj Sulama 1.Kısım Projesi” de Masdaf’ın çözüm ortağı olduğu projeler listesine eklendi. Projede Masdaf’ın yüksek verimli “SPLT serisi Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Santrifüj Pompaları” tercih edildi.

Çevreci ve inovatif pompa teknolojileri ile 43 yıldır Türkiye pompa sektörünün öncü markası olan Masdaf, seçkin referans projelere imza atmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’da 22.500 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla inşa edilen “DSİ Şireşanlı Pompaj Sulama 1.Kısım Projesi” de Masdaf’ın çözüm ortağı olduğu projeler listesine eklendi.

Kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’de ki 8.5 milyon hektar tarım sahasının yaklaşık %50’sini suya kavuşturan DSİ Genel Müdürlüğü; sanayinin ihtiyacı olan zirai ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik probleminin çözülmesi ve hayat standardının yükseltilmesi için gereken sulama tesislerinin inşa edilmesi amacıyla faaliyetlerine hızla devam ediyor.

22 bin 500 dekar arazi can suyuna kavuşacak

DSİ tarafından Kahramanmaraş’da kurulan “Sireşanlı Pompaj Sulama 1.Kısım Projesi” kapsamında Kartalkaya Barajı dipsavağından alınan sulama suyu, terfi istasyonu vasıtasıyla

maksimum 42 metre terfi ettirildikten sonra Kartalkaya Barajı sağ sahilinde bulunan 22 bin 500 dekar arazi, can suyuna kavuşacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisinin gelir artışı sağlaması ve 5.800 kişiye istihdam imkanı sunulması hedefleniyor. Bu proje ile tarımda Türkiye’nin incisi olan Kahramanmaraş’ın verimli arazileri, Masdaf’ın yüksek pompa teknolojileri ile hayat bulacak.

Maksimum enerji tasarrufu ile sistem verimliliği

tarafından inşa edilen projenin terfi istasyonunda Masdaf’ın SPLT serisitercih edildi. DSİ teknik şartnamesine uygun olarak imal edilen pompaların, montaj ve devreye alma çalışmaları da Masdaf’ın alanında uzman mühendisleri tarafından titizlikle yapıldı.

Sireşanlı Pompaj Sulama İstasyonu’nda maksimum enerji tasarrufu ile sistem verimliliği sağlayacak SPLT serisi Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Santrifüj pompaların devreye alma işlemi esnasında; “pompaların şase ve kaide montajlarının bağlantı kontrolü, pompa emme ve basma tesisatı desteklerinin kontrolü, kompansatör bağlantısı ve uygunluğunun kontrolü, pompa tesisat bağlantısının kontrolü, rediksiyon, vana ve çekvalf uygulama yerlerinin kontrolü, pompa ve flanş bağlantılarının sıkılık kontrolü, kaplin ayrı, kumanda panosu besleme ve motor kablo bağlantılarının kontrolü ve basınç kontrolü” yapılarak sistemin; performanslı, verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışması sağlandı.

Masdaf Hakkında;

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, %100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “akışkan teknolojileri” üretmektedir.

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, 40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa üretmektedir.

Masdaf; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Müşterilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Masdaf, pompa teknolojilerinin AR-GE’sinden, üretimine kadar tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve ürünlerini, projenin ihtiyacına uygun olarak üretmektedir.

Masdaf, Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağıyla, pompa teknolojileri alanında en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı misyon edinmiştir.

ERP direktiﬂerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 65’ten fazla ülkeye ihraç eden Masdaf, bu ülkelerde kurduğu distribütör ve servis ağıyla da sürdürülebilir olmayı hedeﬂemiştir. Masdaf, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, ATEX, EAC, UkrSEPRO gibi kalite belgelerine de sahiptir.