

Kahvaltı paketi, kahvaltı paketi fiyatları

Kahvaltı'nın önemini uzmanlar, genetik hastalıklardan, zinde bir güne, stresten uzak bir iş ortamından tutkulu bir aşka kadar sıralayan faydalarla anlatır.



Örneğin Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Nilgün Polat, sağlıklı bir kahvaltının beyin için son derece faydalı olduğunu belirterek "Her gün düzenli kahvaltı yapmak, hafızayı, yaratıcılığı ve genel performansı artırıyor, odaklanma becerisini artırmak için düzenli olarak kahvaltı yapın" tavsiyesinde bulunuyor.

Sabri Ülker Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada ise çocuklarda kahvaltının önemine atıfta bulunarak "İdeal bir kahvltıda çocukların ihtiyacı olan günlük enerji ihtiyacı karşılanır. Tam tahıllı ekmek, mevsim sebze ve mevyaları, süt ürünleri mutlaka bulunmalı" önerisinde bulunuyor.

Kahvaltı yapmanın hayati önemi kadar, kahvaltı sofrasında bulunması gereken yiyecek ve içeceklere de dikkat etmeli. Belki de, bütün bir günümüzü etkileyecek olan kahvaltı sofrasında neler bulunması gerektiğine kısaca bir göz atalım:

Taze çay,

yeşil çay,

beyaz peynir,

köy peyniri,

taze kaşar peyniri,

kaşar peyniri,

lor,

bal,

kaymak,

tam buğday unlu ekmek

köy ekmeği

kavurma,

sucuk,

tere yağı,

zeytin,

yeşil zeytin,

zeytin ezmesi,

reçel.



Yukarıda adı geçen ürünlerin besin değerleri, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri tüketiciler açısından son derece önemlidir.

Sağlıklı bir kahvaltının kabusa dönmemesi için, iyi bir kahvaltı sofrasının, özenle hazırlanmış kahvaltı paketinden çıkmasına önem vermeliyiz. Tüm ürünlerin besin değerleri haberin son bölümünde geniş olarak yer almaktadır.

Kahvaltı paketi içinde neler var?

Tüm dünyada etkisini sürdüren covid-19 salgını nedeniyle gıda maddeleri tedariğinde, tüketici alışkanlıkları doğal olarak büyük değişiklik gösterdi.

Yeni dönemde, mutfak ihtiyaçlarının karşılanmasında geleneksel pazar alışverişlerinin yerini alan internet siteleri, yöresel, doğal ve organik ürünleri tüketiciye ulaştırmaya çalışıyor.

Tezpazar.com, Trakya Bölgesi'nde üretilen ve doğrudan üreticiden tedarik ettiği gıda maddelerini sofralarınıza ulaştırmaya çalışıyor.

Tezpazar.com tarafından her ailenin bütçesine uygun olarak hazırlanan kahvaltı paketlarinde şu ürünler yer almaktadır;

Beyaz Peynir: 500 Gram

Köy Peyniri 500 Gram (Çok az tuzlu, yumuşak)

Taze Kaşar: 500 Gram

Sofralık siyah zeytin: 500 Gram

Sucuk: 500 gram (Kangal sucuğun kuruluğu ve nemine göre gramaj değişebilir)

Kavurma: 250 gram

Bal; 500 Gram

Reçel: 500 Gram

Kaymak;200 Gram

Lor Peyniri: 500 Gram

Köy Ekmeği

ile Yeşil zeytin ve Zeytin Ezmesi opsiyonel olarak yer almaktadır.

Tek kişilik paketler, iki üç ve dört kişilik aile paketleri ile kalabalık aileler için 10 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak paketlerde yer alan ürünlerin miktarı ve türleri değişiklik göstermektedir.

Peki kahvaltı paketi içinde yer alan ürünler ve besin değerleri nedir?

Aşağıda yer alan bilgiler, internet ortamında yayın yapan Türk Sağlık Kuruluşları'nın verilerinden derlenerek yayınlanmaktadır.

Peynir besin değeri

100 gram mandıra ürünü beyaz peynirin besin değeri aşağıdaki gibidir:

Kalori 402

Toplam yağ 33 g

Doymuş Yağ 21 g

Çoklu Doymamış Yağ 0,9 g

Tekli Doymamış Yağ 9 g

Kolesterol 105 mg

Sodyum 621 mg

Potasyum 98 mg

Karbonhidrat 1,3 g

Diyet Lifi 0 g

Şeker 0,5 g



Protein 25 gA Vitamini 1.002 IUC Vitamini 0 mgKalsiyum 721 mgDemir 0,7 mgD Vitamini 24 IUB6 Vitamini 0,1 mgKobalamin 0,8 µgMagnezyum 28 mg

100 gram zeytinin besin değeri

Kalori 115 Kcal.

Protein 0,8 g

Kolesterol 0 mg.

Şeker 0 g

Toplam yağ: 11 g.

Doymuş Yağ: 1,4 g.

Doymamış Yağ: 0,9 g.

Potasyum 8 mg.

Kalsiyum 88 mg

Karbonhidrat 6 g

Sodyum 735 mg.

Lif: 3,2 g

A Vitamini: 403 IU

C Vitamini: 0,9 mg

Demir: 3,3 mg

Magnezyum: 4 mg

E Vitamini: 1.65 mg

K Vitamini: 1.4 ug

Magnezyum: 4 mg

100 gram tereyağı içinde bulunan besin değerleri

Kalori: 102.

Su: Yüde 16.

Protein 0.12 gram.

Karbonhidrat 0.01 gram.

Şeker 0.01 gram.

Yağ 11,52 gram.

Doymuş yağ: 7.29 gram.

Kolesterol 215 mg

Sodyum 11 mg

Potasyum 24 mg

Karbonhidrat 0,1 g

100 gram kaşar peyniri içerisinde yer alan besin değerleri

Kalori 353 kcal

Su 40.7

Protein 26.99.

Sodyum 648

Potasyum 78.00



NOT: Kahvaltı paketi içerisinde yer alan ürünlerin tamamı Trakya ve Marmarma Bölgesi'nde üretilmektedir. Ürünlerin tamamının üretim tarihi ile son kullanım - tüketim tarihleri ambalajları üzerinde yer alır.

Sağlığa ve hijyen kurallarına aykırı, nerede hangi şartlarda ambalajlandığı bilinmeyen ürünlere paket içerisinde yer vermiyoruz. Ürünlerimiz Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Marmara Birlik ve Çakmaz Süt Ürünleri Lmdt şirketi tesislerinde imal edilmektedir.

Köy Ekmeği,Hayrabolu Peynir Tatlısı, yörenin geleneksel ürünlerinden ve ilgili kurumların denetiminden geçmiş kurumlar tarafından imal edilmektedir.

Kahvaltı Paketleri Yurtiçi Kargo Tarafından kapınıza kadar getirilmektedir.

Kahvaltı paketi içerisinde yer almasını istemediğiniz ürünler için TezPazar.com müşteri destek hattından yardım isteyebilirsiniz.