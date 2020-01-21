Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve

 Kahve Dünyası ve yemeksepeti.com, kahve severlere özel bir kampanya hayata geçiriyor.

21 Ocak 2020 Salı 08:20
Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve

Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve

   Kahve Dünyası ve yemeksepeti.com, kahve severlere özel bir kampanya hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Yemeksepeti.com üzerinden, belirlenen Kahve Dünyası mağazalarından Vale ile sipariş verilecek Litrelik Filtre kahveler 40 TL yerine 1 TL’ye satın alınabilecek.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, kahve severlere 20 Ocak günü geçerli olacak özel bir kampanya sunuyor! Yemeksepeti.com üzerinden, belirlenen Kahve Dünyası mağazalarından Vale ile sipariş verilecek Litrelik Filtre kahveler 40 TL yerine 1 TL’ye satın alınabilecek. Kampanya 20 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek.

Kampanyanın geçerli olduğu Kahve Dünyası Mağazaları:

Kahve Dünyası Algötür, Beşiktaş (Dikilitaş Mah.)

Kahve Dünyası Algötür, Beşiktaş (Vişnezade Mah.)

Kahve Dünyası Algötür, Beyoğlu (Evliya Çelebi Mah. - Şişhane)

Kahve Dünyası Algötür, Sarıyer (Yeniköy Mah.)

Kahve Dünyası, Acıbadem

Kahve Dünyası, Alsancak (1. Kordon)

Kahve Dünyası, Ataşehir (Barbaros Mah.)

Kahve Dünyası, Bahçelievler (7. Cad.)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Ataköy 6. Kısım)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Kartaltepe Mah.)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Zeytinlik Mah.)

Kahve Dünyası, Beşiktaş (Akaretler)

Kahve Dünyası, Beşiktaş (Bebek Mah.)

Kahve Dünyası, Beyoğlu (Ömeravni Mah. - Kabataş)

Kahve Dünyası, Büyükesat

Kahve Dünyası, Çankaya

Kahve Dünyası, Kadıköy (Bostancı Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Caddebostan Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Caferağa Mah. - Moda)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Göztepe Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Koşuyolu Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Kozyatağı Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Suadiye Mah.)

Kahve Dünyası, Sarıyer (Ayazağa Mah.)

Kahve Dünyası, Sarıyer (İstinye Mah.)

Kahve Dünyası, Şişli (Gülbahar Mah. - Gülbağ)

Kahve Dünyası, Şişli (Teşvikiye Mah.)

Kahve Dünyası, Ulus

Son Güncelleme: 21.01.2020 08:40
Anahtar Kelimeler:
Kahve DünyasıYemek Sepeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkarılıyor
Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkarılıyor
2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak?
2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak?
Dilovası OSB, sanayisi ile nefes alıyor
Dilovası OSB, sanayisi ile nefes alıyor
Sigorta 2020’de büyümeye devam edecek
Sigorta 2020’de büyümeye devam edecek
Start-up'lar neden bulutu seçiyor
Start-up'lar neden bulutu seçiyor
Hayatı Keşfet için başvurular başladı
Hayatı Keşfet için başvurular başladı
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak
İnternetten gece alışveriş yapan iade ediyor
İnternetten gece alışveriş yapan iade ediyor
QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor
QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor
Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!
Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim