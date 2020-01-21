Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve

Kahve Dünyası ve yemeksepeti.com, kahve severlere özel bir kampanya hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Yemeksepeti.com üzerinden, belirlenen Kahve Dünyası mağazalarından Vale ile sipariş verilecek Litrelik Filtre kahveler 40 TL yerine 1 TL’ye satın alınabilecek.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, kahve severlere 20 Ocak günü geçerli olacak özel bir kampanya sunuyor! Yemeksepeti.com üzerinden, belirlenen Kahve Dünyası mağazalarından Vale ile sipariş verilecek Litrelik Filtre kahveler 40 TL yerine 1 TL’ye satın alınabilecek. Kampanya 20 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek.

Kampanyanın geçerli olduğu Kahve Dünyası Mağazaları:

Kahve Dünyası Algötür, Beşiktaş (Dikilitaş Mah.)

Kahve Dünyası Algötür, Beşiktaş (Vişnezade Mah.)

Kahve Dünyası Algötür, Beyoğlu (Evliya Çelebi Mah. - Şişhane)

Kahve Dünyası Algötür, Sarıyer (Yeniköy Mah.)

Kahve Dünyası, Acıbadem

Kahve Dünyası, Alsancak (1. Kordon)

Kahve Dünyası, Ataşehir (Barbaros Mah.)

Kahve Dünyası, Bahçelievler (7. Cad.)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Ataköy 6. Kısım)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Kartaltepe Mah.)

Kahve Dünyası, Bakırköy (Zeytinlik Mah.)

Kahve Dünyası, Beşiktaş (Akaretler)

Kahve Dünyası, Beşiktaş (Bebek Mah.)

Kahve Dünyası, Beyoğlu (Ömeravni Mah. - Kabataş)

Kahve Dünyası, Büyükesat

Kahve Dünyası, Çankaya

Kahve Dünyası, Kadıköy (Bostancı Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Caddebostan Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Caferağa Mah. - Moda)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Göztepe Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Koşuyolu Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Kozyatağı Mah.)

Kahve Dünyası, Kadıköy (Suadiye Mah.)

Kahve Dünyası, Sarıyer (Ayazağa Mah.)

Kahve Dünyası, Sarıyer (İstinye Mah.)

Kahve Dünyası, Şişli (Gülbahar Mah. - Gülbağ)

Kahve Dünyası, Şişli (Teşvikiye Mah.)

Kahve Dünyası, Ulus