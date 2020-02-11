Kahve Dünyası Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde

Kahve Dünyası, hızlı, dinamik ve sağlıklı şehir hayatını yansıtan Kahve Dünyası Algötür mağaza konseptini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne taşıyor. Yeni nesil draft kahveden proteinli içeceklere, taptaze sandviçlerden No:1-6 cold press soğuk içeceklere eşsiz lezzetlerin yer aldığı Kahve Dünyası Algötür Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mağazasında Kahve Dünyası mobil uygulaması kullanan üniversite öğrencileri yüzde 10 indirimden de faydalanabiliyor.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası’nın özel mağaza konsepti Kahve Dünyası Algötür’ün yeni mağazası, 10 Şubat’ta Özyeğin Üniversitesi’nde açıldı. Self servisin özel ürünler ve dijital teknolojiyle desteklendiği Kahve Dünyası Algötür Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mağazası, misafirlerine kahveden çikolataya, dondurma ve fit lezzetlerden tatlı ve tuzlu atıştırmalıklara Kahve Dünyası’nın çok sevilen lezzetlerinden oluşan bir seçki sunuyor. Ayrıca Kahve Dünyası’nın mobil uygulamasını kullanarak sipariş verenler, Kahve Dünyası Algötür Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mağazasında hiç sıra beklemeden, siparişlerini anında teslim alıyor.

Sağlık ve lezzet aynı menüde buluşuyor

Kahve Dünyası Algötür mağazalarında Kahve Dünyası’nın sevilen lezzetlerinin yanı sıra yalnızca bu mağaza konsepti için oluşturulan özel lezzetler de yer alıyor. Bu lezzetlerden biri tüm dünyada kahve severler arasında yükselen trend olan draft kahve! Nitrojen tüplerle kurulan bir sistemle hazırlanan draft kahve, bu tüpler sayesinde ipeksi bir köpüğe kavuşurken kolay içimi ve zengin aromasıyla her yudumda ayrı bir keyif yaşatıyor. Müsli, Granola, Poriç çeşitlerinin yer aldığı Fit Lezzetler kategorisi Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrenci ve akademisyenlerine sağlıklı, leziz ve pratik bir öğün sunuyor. Proteinli içecekler (Probadem, Protahin ve Promeyve) ve taze hazırlanan meyve ve sebzeli içeceklerden oluşan No:1-6 Serisi ise yine sadece Kahve Dünyası Algötür’de tadılabilecek lezzetler olarak öne çıkıyor.

Mobil uygulamayı kullanan yüzde 10 indirim kazanıyor

Kahve Dünyası tüm mağazalarında olduğu gibi Kahve Dünyası Algötür Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mağazasında da mobil uygulamayı kullanan üniversite öğrencilerine yüzde 10 indirim sunuyor. Kahve Dünyası’nın kampanyasından, öğrenim gördükleri üniversiteye ait kartı bulunan ve mobil uygulamayı kullanan tüm öğrenciler yararlanabiliyor. Kasada kartını gösterip cep telefonu numarasını paylaşan öğrenciler, Kahve Dünyası mobil uygulaması üzerinden oluşturdukları QR kodu okuttuklarında, yüzde 10 indirim kazanıyor. Kahve Dünyası’nın üniversite öğrencilerine özel kampanyası sosyal sorumluluk ürünleri, aksesuarlar, combo ürünler, çikolatalar ve paketli kahveler haricindeki tüm ürünlerde geçerli.

Kahve Dünyası Hakkında

Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa sürede sektörün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz itibarıyla Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 200’ü aşkın mağaza olmak üzere 500’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 15 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası aynı zamanda, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetinde, kendi üretimi olmayan hiçbir ürünü misafirlerine sunmayarak Türkiye’de bir benzeri olmayan kahve mağazacılığı anlayışı sergilemektedir. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır.