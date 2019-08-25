Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97149
ALTIN
282.758
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0549
EURO
6.3899

Kalça yarışmasının en havalı adayı doktor çıktı

Bolivya'da doktorluk yapan Lauro Souza, bir ay sonra Mexico City'de düzenlenecek olan en güzel kalça yarışmasına katılıyor..

Kalça yarışmasının en havalı adayı doktor çıktı

Bolivya'da doktorluk yapan Lauro Souza, bir ay sonra Mexico City'de düzenlenecek olan en güzel kalça yarışmasına katılıyor..

25 Ağustos 2019 Pazar 07:50
Kalça yarışmasının en havalı adayı doktor çıktı

Kalça yarışmasının en havalı adayı doktor çıktı


Latin Amerika ülkelerinin en popüler yarışmalarından biri olarak bilinen 'MissBumbum'a bu yıl ilk kez Bolivyalı kadın doktor katılıyor.

Brezilya doğumlu Rayane Laura Souza, şu anda Bolivya'da doktor olarak çalışıyor. Anne ve babası Fransız doğumlu olan Rayane Laura Souza , 41 inçlik kalçasıyla ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Rayane Laura Souza yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

'Kendimi ateşli ve çekici biri olarak görüyorum. Zorluklardan kaçan biri değilim. Eğer yarışmayı kazanırsam bu yarışmayı kazanan tek üniversite mezunu olacağım. Çocukluğumdan beri doktor olmayı hayal ettim, ancak diğer alanlarda da gelişmek istedim, bu yüzden 'Bayan BumBum'a girmeye karar verdim.'

Kıvrımlı doktor kısa sürede 137 bin takipçiye ulaşarak yaptığı paylaşımlarla yükselen bir Instagram yıldızı haline geldi.

Yarışma 30 Eylül'de Mexico City'de gerçekleşecek ve Souza, 2015'te tacı alan Suzy Cortez'le rekabet etmek zorunda kalacak.

Son Güncelleme: 25.08.2019 08:21
Anahtar Kelimeler:
MissBumbum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antep fıstığı fiyatı ne kadar oldu?
Antep fıstığı fiyatı ne kadar oldu?
Sahte kaçak çay vurgunu | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı
Sahte kaçak çay vurgunu | Sri Lanka Türk çay tiryakilerini uyardı
Esnaf selde zarar gören malları güneşe çıkardı
Esnaf selde zarar gören malları güneşe çıkardı
TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim
TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim
Benzine zam geliyor | İndirim havada kaldı
Benzine zam geliyor | İndirim havada kaldı
Kuru bamya ve patlıcanın kilosu kaç lira oldu
Kuru bamya ve patlıcanın kilosu kaç lira oldu
Türkiye'yi en çok Alman ve Ruslar tercih ediyor
Türkiye'yi en çok Alman ve Ruslar tercih ediyor
Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor
Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort