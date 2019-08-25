Kalça yarışmasının en havalı adayı doktor çıktı



Latin Amerika ülkelerinin en popüler yarışmalarından biri olarak bilinen 'MissBumbum'a bu yıl ilk kez Bolivyalı kadın doktor katılıyor.

Brezilya doğumlu Rayane Laura Souza, şu anda Bolivya'da doktor olarak çalışıyor. Anne ve babası Fransız doğumlu olan Rayane Laura Souza , 41 inçlik kalçasıyla ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Rayane Laura Souza yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

'Kendimi ateşli ve çekici biri olarak görüyorum. Zorluklardan kaçan biri değilim. Eğer yarışmayı kazanırsam bu yarışmayı kazanan tek üniversite mezunu olacağım. Çocukluğumdan beri doktor olmayı hayal ettim, ancak diğer alanlarda da gelişmek istedim, bu yüzden 'Bayan BumBum'a girmeye karar verdim.'

Kıvrımlı doktor kısa sürede 137 bin takipçiye ulaşarak yaptığı paylaşımlarla yükselen bir Instagram yıldızı haline geldi.

Yarışma 30 Eylül'de Mexico City'de gerçekleşecek ve Souza, 2015'te tacı alan Suzy Cortez'le rekabet etmek zorunda kalacak.