Kaliteli cevizi nasıl anlarız?

Yerli cevizde kalite farkı Lezzetli ve kaliteli cevizi anlamak için 5 ipucu



Ceviz, besleyici özellikleri ve eşsiz lezzetiyle birçok insanın favori kuruyemişlerinden biri. Ancak tüketiciler; lezzetli ve kaliteli cevizleri seçerken zorlanabiliyor. Modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği, tüketicilerle kaliteli cevizi anlamanın ipuçlarını paylaştı.



Türkiye’deki ceviz üretimini destekleyen ve aynı zamanda tüketicileri de kaliteli ve iyi ceviz konusunda bilinçlendiren Ceviz Üreticileri Derneği, ceviz seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Ceviz Üreticileri Derneği’ne göre, ithal edilen cevizlerin çok büyük bir kısmı hasat edildikleri yıl içinde satılamıyor ve ellerinde kalıyor. En az 1-2 yıl kadar depolarda bekletiliyor. Bu nedenle de gereken tazelikte olamayabiliyor. Ayrıca mineral ve yağ değerleri de oldukça düşüyor. Uzun süreli bekleme şartlarından etkilenmemeleri için de konteynerlerde kimyasal ilaçlarla muhafaza edilme ihtimaline karşı da insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Koyu renkli, kolayca dağılan ve iç kısmı yok denilecek kadar az olan cevizlerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Ceviz Üreticileri Derneği, bu problemin çoğunlukla ithal cevizlerde yaşandığının altını çiziyor.

Cevizlerin eski olduğunu, şekillerinin bozukluğundan ve kokusundan anlamanın mümkün olduğunun altını çizen İşte Ceviz Üreticileri Derneği’nden, doğal yağlarla dolu olan lezzetli ve kaliteli cevizleri seçerken göz önünde bulundurulması gereken ipuçları:

Küf olmamalı: Kaliteli bir cevizin hem iç hem de dış kabuğunda herhangi bir küf olmamalı. Taze ve sağlıklı bir ceviz, temiz ve pürüzsüz bir kabuğa sahip olmalı. İç kısım miktarı: İyi bir cevizin kabuğu kırdığında, iç kısmın miktarı daha fazla olmalı. Kolay soyulabilmeli: Kaliteli bir ceviz, iç kabuğundan kolayca ayrılabilmeli. El yordamıyla ya da kıracakla iç ceviz, dış kabuğundan kolayca çıkmalı Renk: Kaliteli cevizler genellikle daha açık ve homojen bir renge sahiptir. Ayrıca, cevizin içi de kolayca dağılmamalı. Boyut: İyi bir ceviz oldukça iri olmalı. Büyük boyut, cevizin olgunluğunu ve dolgunluğunu gösterir.

Ceviz Üreticileri Derneği Hakkında:

Ceviz Üreticileri Derneği, 2020 yılında Türkiye’deki yerli ceviz üretimini geliştirmek amacıyla, modern ziraat uygulamalarıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Toprak ve insan sağlığını ön planda tutarak, sürdürebilirlik kriterleri doğrultusunda ceviz yetiştiriciliği yapan dernek üyelerinin hedefi, ülkemizdeki cari açığa olumlu katkı sağlamak. Bu amaçla üniversiteler, bilim insanları ve sahada çalışan yerli-yabancı profesyonellerle üyelerinin etkileşimini arttırarak ülkemizde dekar başına verimi arttırıcı çalışmalar yapan Ceviz Üreticileri Derneği, bir yandan da kaliteli yerli ceviz algısını geliştirici faaliyetlerle tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Öte yandan sektörün Türkiye’deki referans noktası olmayı hedefleyen Dernek, üyelerinin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sektörel bilgi toplama faaliyetleri yürütmekte ve resmi üyesi olduğu Uluslararası Ceviz ve Kuru Meyve Konseyi (INC, International Nut and Dried Fruit Council) gibi yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Anadolu’nun kadim ceviz kültüründen güç alarak doğayı koruyup ülkemizin ormanlaşmasına katkı sağlayan Ceviz Üreticileri Derneği, sadece cevizin değil Türk tarımının geleceğine de hizmet vermektedir.