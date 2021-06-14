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Kalkınma Yatırım Bankası’ndan rüzgâr enerjisine 822 milyon dolarlık destek

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, iklim değişikliğinin yarattığı küresel tehdidi ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalarda Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES) öneminin giderek arttığını belirtti. 

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:07
Kalkınma Yatırım Bankası’ndan rüzgâr enerjisine 822 milyon dolarlık destek

Kalkınma Yatırım Bankası’ndan rüzgâr enerjisine 822 milyon dolarlık destek

 

 

15 Haziran Dünya Rüzgâr Günü kapsamında yeşil enerji kaynaklarının uluslararası boyuttaki önemine dikkat çeken Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, iklim değişikliğinin yarattığı küresel tehdidi ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalarda Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES) öneminin giderek arttığını belirtti. 

 

Öztop, “Ülkemizin yenilenebilir enerji gücünde büyük rolü olan rüzgâr enerjisi santrallerine finansman desteği sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bankamız, 2020 yıl sonu itibarıyla RES Projelerine 512 milyon dolar finansman desteği sundu. 2021 yıl sonuna kadar RES alanındaki yatırımlarımıza devam ederek 310 milyon dolarlık daha finansman sağlayıp toplamda 822 milyon dolarlık kaynağı yalnızca bu alana ayırmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan desteğimiz gelecekte de devam edecek” dedi.

 İklim değişikliği konusunda atılacak somut adımların önemine dikkat çeken Kalkınma Yatırım Bankası, enerjide dışa bağımlılığı azalan bir Türkiye hedefiyle çalışarak, bugüne kadar finanse ettiği ve faaliyete başlayan 626 MW kurulu gücündeki RES projeleri sayesinde 475 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına vesile oldu. Banka ayrıca, 2021 yılında finanse edeceği RES yatırımlarıyla toplamda 920 MW’lık RES kurulu gücüne ulaşılmasını sağlayarak 700 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynayacak. 15 Haziran Dünya Rüzgâr Günü’nde RES’lerin öneminin giderek arttığını belirten Banka, finanse ettiği RES yatırımlarıyla 1,65 milyon ton eşdeğer karbondioksit emisyonu azaltımına katkıda bulunuyor.  

Türkiye’de 2020 yılında gerçekleştirilen RES projelerinin yüzde 10’unu Kalkınma Yatırım Bankası’nın finanse ettiğini belirten Öztop, “Finansman desteği sağladığımız enerji projelerinin kurulu güç bakımından yüzde 33’ünü RES projeleri oluşturuyor. Banka olarak bugüne kadar toplam 23 RES projesine destek verdik. Faaliyete geçen RES’lerin kurulu gücü 626 MW ve bu projelere sağlanan toplam finansman miktarı ise 512 milyon dolar seviyesinde. 2021 yılı boyunca RES projelerine yoğunlaşarak, bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı ve 2021 yıl sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan finansman desteğimiz gelecek yıllarda da devam edecek ” dedi.

   “Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz”

Projelere finansman desteği sağlamanın yanı sıra, her bir projeye yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yaptıklarını vurgulayan Öztop, “2020 yılsonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün yüzde 57’sini oluşturuyor ve sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföyümüzdeki payı ise yüzde 63 seviyesinde. Kurulu gücü yaklaşık 2.870 MW olan 309 adet enerji yatırımına 1,2 milyar TL civarında kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Temiz enerjiye erişimde oldukça önemli olan rüzgâr enerjisi santrallerinin finansmanıyla, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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