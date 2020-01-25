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Kamil Koç, Malatya ve Elazığ biletlerini 1 TL yaptı

Türkiye'nin en büyük otobüs yolcu taşıma filosuna sahip kurumlardan Kamil Koç, Malatya ve Elazığ'a gidecek vatandaşlara 1 TL'den bilet verecek.

25 Ocak 2020 Cumartesi 20:54
Kamil Koç, Malatya ve Elazığ biletlerini 1 TL yaptı

Kamil Koç, Malatya ve Elazığ biletlerini 1 TL yaptı

Türkiye Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu yaraları sarıyor, acıları dindiriyor. AFAD ve Kızılay'ın öncülüğündeki yardım kampanyalarına özel sektörün verdiği destek vatandaşların acısını dindirdi. Kamil Koç, deprem bölgesine gidecek olan tüm vatandaşları iki gün boyunca 1 TL'den gönderme kararı aldı. Kamil Koç, İstanbul Malatya seferlerinde biletler daha önce 150 TL'den satılıyordu. Kamil Koç'un bu kampanyası sosyal medyada büyük ilgi gördü. THY, Elazığ'a gidecek vatandaşlara 150 TL'den bilet satacağını duyurmuştu. Önceki gün yolcu taşıma fiyatlarına zam yapan TCDD'den ses yok. 

Kızılay ile birlikte halen bölgede İHH, Beşir Derneği bölgede yardım dağıtma faaliyetlerine başladığını duyurmuştu. Çok sayıda belediye de, ilk yardım ekipleriyle birlikte bölgede yardım dağıtma çalışması sürdürüyor. 

İş Bankası ise Kızılay'ın açtığı kampanyaya 5 milyon TL katkıda bulunduğunu açıkladı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı.


İş Bankası Grubu’ndan Türk Kızılay’ın Başlattığı Yardım Kampanyasına 5 milyon TL Katkı

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN KİM NE YAPIYOR

Türk Telekom deprem bölgesinde iletişim ihtiyacını karşılamak için her anlamda seferber oldu. Ankesörlü telefonlardan, sabit ve mobilde yurtiçinde iletişimi ücretsiz kullanıma sunan Türk Telekom, Elazığ’da toplanma alanlarında limitsiz olarak WİFİ internet hizmetini hayata geçirdi. Türk Telekom, ayrıca sabit ses ve internet desteğiyle beraber vatandaşların enerji ihtiyacını karşılamak için şarj ünitelerini bölgeye gönderdi.

Dün akşam Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Telekom her kademeden tüm ekipleriyle deprem bölgesinde sahaya indi. Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri alan Türk Telekom, bölgedeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hız kesmeden sürdürüyor. Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Elazığ’da öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları depremzedelere ücretsiz iletişim hizmeti sunmaya devam ediyor. AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket eden Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyor.

Sabit ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanıma açıldı

İlk etapta Elazığ PTT ve Valilik önünde olmak üzere, Elazığ ve Malatya genelindeki 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurt içinde tüm yönlere ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.

Sabit ses ve internet desteği

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul’da kuruluma hazırlanan 6 adet şarj ünitesi öncelikli olarak belirlenen 3 toplanma alanında hizmet vermek üzere Elazığ’a gönderildi. Vatandaşların sabit ses ve internet ihtiyaçlarına destek olmak adına her bir lokasyonda 5 sabit ses ve 2’şer sabit internet faaliyete geçirildi. Bu noktalarda bölge halkına limitsiz olarak WİFİ internet hizmeti sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya’da bulunan Türk Telekom Mağazaları da ücretsiz şarj hizmetini aralıksız sürdürüyor.


Sabit ses ve sabit internet hattı çekilen lokasyonlar

*Elazığ, Kültür Mahallesi Ahmet Aytar Toplanma Merkezi

*Elazığ, Çarşı Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Toplanma Merkezi

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Son Güncelleme: 25.01.2020 21:22
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Kamil KoçBilet FiyatıDepremElazığMalatya
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