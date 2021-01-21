

Kamp Nedir? | En İyi Kamp Tavsiyeleri

Kamp Nedir? Sorusuna verilebilecek en güzel cevap doğa ile iç içe çadır kurmak suretiyle yapılan ve son dönemlerde en çok tercih edilen aktivite olacaktır.

Kamp teknolojiden ve çevre gürültüsünden uzak bir şekilde yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında yer almaktadır. Doğa ile iç içe bir şekilde bol oksijen içerisinde güzel ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Fakat kampınızın keyifli ve tam bir şekilde geçmesi için doğru ekipmanlar, yer seçimi ve kıyafet konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Sizlerde bu eğlenceli aktiviteden yararlanmak üzere kamp hakkında araştırma yapıyorsanız, yazımıza kulak verebilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Kamp Nedir? Sorusunu cevaplandırarak en iyi kamp tavsiyelerini sunacağız.

Kamp Nedir? | En İyi Kamp Tavsiyeleri

Kamp Nedir? Sorusunu kısaca cevaplayacak olursak, kamp şehir merkezlerinden uzak alanlarda doğa ile iç içe bir şekilde dinlenmek üzere çadır ve barakalar ile yapılan bir konaklama eylemidir. Günümüzde birçok kişi şehrin gürültüsünden kaçarak sinir ve stresten uzaklaşmak üzere kamp yapmaktadır. Ülkemizde kampçıların kamp yapması adına oluşturulan birbirinden güzel kamp alanları bulunmaktadır. Sizlerde bu kamp alanlarını değerlendirebilirsiniz. Kampınızı güzel hale getiren en iyi kamp tavsiyelerini sizler için listeledik.

1- Büyük Bir Çadır Edinin!

Çadırı kamp yapmayı planladığınız yerin iklim şartlarına uygun olarak seçmelisiniz. Bunun yanı sıra çadırınızın kamp yapacağınız kişi sayısı kadar da yeterli büyüklükte olmasına dikkat etmelisiniz. Her zaman kişi sayısının bir fazla büyüklüğündeki çadırı tercih etmeniz daha rahat bir şekilde hareket edebilmeniz adına sizlere fayda sağlayacaktır. Ayrıca kamp çadırınız kamp planınıza uygun özellikleri taşıması da oldukça önemli bir konudur. Bu hususta 4 mevsim çadırları tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Unutmamanız gereken bir husus daha eklemek gerekirse, çadır seçiminizde içerisinde bulunduracağınız malzemelerin yerleşimine uygun ve portatif olanları tercih etmelisiniz.

2- Kamp Yerini İyi Bir Şekilde Seçin!

Kamp yerinin iyi bir şekilde tercih edilmesi kamp yapacak kişilerin can güvenliği başta olmak üzere kampın daha iyi ve sorunsuz geçmesi adına oldukça önemlidir. Kamp alanı seçilirken ilk olarak yabani hayvanlardan uzak, doğal afetlerin yaşanmasına elverişli olmayan yerler tercih edilmelidir. Kamp yeri tercih ederken göz önünde bulundurmanız gereken temel hususlar şunlardır; Su kaynaklar, rüzgâr, yabani hayvanlar, doğal koşullar ve iklim şartları. Bizlerin burada önerisi ücretli bir şekilde oluşturulan kamp alanlarını tercih etmeniz olacaktır. Bu alanlar hem güvenlik açısından hem de doğa açısından kamp için oldukça elverişli ve güzel mekânları içerisinde barındırmaktadır. Ülkemizde güzel ve eğlenceli bir şekilde kamp yapabileceğiniz birbirinden güzel ücretli ve ücretsiz kamp alanları bulunmaktadır.

3- Kamp Malzemelerinizi Ayarlayın!

Kamp sırasında ihtiyaçlarınızı karşılamak adına yanınızda bulunmanız gereken birçok eşya bulunmaktadır. Aynı zamanda bu eşyaların taşınmasını sağlayacak güzel bir sırt çantasına ihtiyacınız olduğunu da dile getirebiliriz. Sırt çantası dayanıklılığı ve kullanımı hususunda da iyi bir şekilde seçilmelidir. Bu seçimi sağladıktan sonra geriye kalan en önemli şey elbette yiyecekleriniz ve bunları pişirebilmek için gerekli olan malzemelerdir. Yemek seçimlerinin uzun süre dayanıklı ve bozulmayacak gıdalar üzerine seçilmesi gereklidir. Aynı zamanda kampınızın daha rahat bir şekilde geçmesini sağlayacak ve ihtiyaç duyacağınız eşyaları da yanınızda bulundurmalısınız. Kamp sırasında kullanabileceğiniz eşyalardan ön plana çıkanları listeleyecek olursak;

• Çadır

• Uyku Tulumu

• Mat

• Kampet

• Şişme Kamp Yatağı

• Şişme Ürünler İçin Pompa

• Yastık

• Battaniye

• Çok İşlevli Çakı

• Sırt Çantası

• Gıda Malzemesi

• Fener

• Çakmak

• Nacak

Yukarıda belirtmiş olduğumuz liste ön plana çıkan eşyalardır. Bu liste sizlerin de kampınızın süresine ve nasıl bir kamp yapacağınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İhtiyacınız olan tüm malzemeleri edinip bunları kontrol ettikten sonra kampa çıkmalısınız.

4- Her İhtimale Karşı Konumunuzu Bildirin!

Kamp her ne kadar eğlenceli ve keyifli bir aktivite olsa da, bazen belirli aksaklıklar ve sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Sizlere daha çabuk ulaşılabilmesi ve daha çabuk müdahale edilebilmesi için kamp yapacağınız konumu yakınınızdan bir kişiye bildirmeniz oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra her ne kadar teknolojiden uzak bir şekilde kamp sürdürmeye çalışsanız da yanınızda cep telefonunuz bulunmasını dikkat edin. Ayrıca taşınabilir şarj cihazı da sizlerin şarjının bitmemesi için oldukça önemli bir kaynaktır. Yaşayacağınız herhangi bir problemde iletişim kurmanız ve GSM ağı üzerinden sizlere ulaşılabilmesi adına bu oldukça önem göstermeniz ve dikkat etmeniz gereken bir husustur. Bu eşyaları güvenliğiniz ve herhangi bir sağlık probleminiz karşısında yanınızda bulundurmanız hayati bir önem taşımaktadır.

5- Tecrübeli Biri İle Kampa Çıkın!

Eğer ilk kez kampa çıkacaksanız, yanınızda tecrübeli birinin olması oldukça önemlidir. Doğanın tüm güzelliklerini şehrin stresinden kurtularak doya doya yaşamak isterken tecrübesizlik ile kamp sürecinizin kâbusa dönüşmesine neden olabilirsiniz. Bunu önlemek için yanınızda tecrübeli birinin olması sizin işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ama yine de ücretli kamp alanlarında 2-3 günlük bir kamp planlıyorsanız, tecrübeli birine ihtiyaç duymayabilir ve kendiniz tüm işlerin üstesinden gelebilirsiniz.

6-Kamp Kurallarına Uyun!

Kamp kuralları sizlerin doğaya zarar vermeden kampınızı sürdürebilmeniz adına oldukça önemli kuralları içerisinde barındırmaktadır. Kamp süresi içerisinde arkadaşlarınız ile ekip çalışması yapmak, kamp ateşini kontrol altına almak ve kamp esnasında ateşli ve ateşsiz silah kullanmamanız gerekmektedir. Burada dikkat etmenizi gerektiren en önemli husus kamp ateşinin söndüğünden emin olmanızdır. Bunun için muhakkak yanınıza bir tane yangın söndürücü almalısınız. Ayrıca ateşli ve ateşsiz silahların bulunması ve bunların ateşlenmeye çalışılması diğer kamp sakinlerini rahatsız edeceği için bu davranışlardan kaçınmanız gereklidir. Kampı güzel yapan temiz bir doğadır. Unutmamalısınız ki, kamp yaptığınız alanı bulduğunuzdan daha iyi bir şekilde bırakmanız gelecek nesil içinde fayda sağlayacaktır.

7- Tüm Hazırlıkları Tamamla ve Kamp Alanına Erken Git!

Tüm ekipman ve malzemelerinizin tam olduğundan emin olmalısınız. Bu kampınızın güzel ve eğlenceli bir şekilde geçmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kamp yerinin de iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Su yatakların, doğal afet yaşanabilecek alanların ve rüzgârın oldukça fazla olduğu alanların tercih edilmemesi gerekmektedir. Hava karanlığına kalmadan önce muhakkak kamp alanına gidilmeli ve kamp çadırın kurulması gerekmektedir. Bunu sağlamanız vakitli bir şekilde hareket etmenize olanak vererek kampınızı en iyi şekilde tamamlamanıza olanak sağlayacaktır. Aksi halde kamp alanınızda belirli sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet vereceksiniz. Bizlerin burada önerisi ücretli bir şekilde belirlenen kamp alanlarından faydalanmanız olacaktır. Bu kamp alanları her zaman daha güvenilirdir.

H2 Kamp Nedir? | En İyi Kamp Tavsiyeleri

Kamp Nedir? Sorusunu cevaplandırarak sizlere En İyi Kamp Tavsiyeleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Birçok kişinin gerek iş hayatının vermiş olduğu stresten gerekse günlük yaşamın vermiş olduğu yorgunluktan dolayı kendisini rahatlatacak aktivitelere yöneldiğini ve kampı tercih ettiğini görebilmekteyiz. Dikkat edeceğiniz hususlar ile birlikte sizlerde eğlenceli ve güzel bir şekilde kampınızı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca sizlerde kampta yaşadığınız maceralarınız ve kamp hikâyelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

