Kampta Bulunması Gereken Malzemeler

Kampta Bulunması Gereken Malzemeler, sizlerin kampı daha iyi ve doğru bir şekilde tamamlayabilmeniz adına oldukça önemli malzemelerden oluşmaktadır.

Kamp insanların fizyolojik ve psikolojik olarak rahatlamak anlamında tercih edebileceği en iyi aktiviteler arasında yer almaktadır. Her aktivitede olduğu kamp için gerekli olan bazı malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerin temin edilmesi ihtiyaç halinde oldukça çok işinize yarayacak ve kampınızın daha güzel geçmesine olanak sağlayacaktır. Günümüzde sırf kamp aktivitesi için oluşturulan birçok malzeme bulunmaktadır. Sizlerde kampta yanınıza almanız gereken malzemeler üzerine araştırma yapıyorsanız, bu haberde sizin için gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. Açık kaynaklardan derlenen bu haberde Kampta Bulunması Gereken Malzemeler konusundan ve detaylarından bahsedeceğiz.

Kampta Bulunması Gereken Malzemeler

Kampta Bulunması Gereken Malzemeler, ihtiyaç halinde sizlere yardımcı olacak en temel malzemelerden derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur. Kamp malzemeleri kamp sürenize ve nasıl bir kamp geçireceğinize bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Fakat her halükarda yanınızda bulundurmanız gereken temel malzemeleri de içermektedir. Peki, Kamp İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

İşte Kampta Yanınızda Bulundurmanız Gereken Malzemeler;

• Çadır

• Uyku Tulumları

• Mat veya Kampet

• Şişme Kamp Yatağı

• Şişme Ürünler İçin Pompa

• Yastık veya Battaniye

• Çok İşlevli Çakı

• Sırt Çantası

• Baton veya Baston

• Katlanır Sandalye ve Masa

• Fener veya Lüks

• Pil veya Gaz

• Su Filtresi

• Buzluk veya Soğutucu



Kamp Malzemeleri ve Detayları

• Termos veya Matara• Yağmurluk• Şapka veya Bandana• Pürmüz veya Magnezyum Tutuşturucu• Ocak ve Gaz• Yemek Seti

Yanınıza almanız gereken kamp malzemelerinin ne işe yaradığı ile ilgili bilgi sahibi olmanız sizlerin daha doğru adımlar atabilmenize olanak sağlayacaktır. Kampınız sırasında ihtiyacınız olan bu kamp malzemelerinin ne işe

 Çadır: Kamp çadırı, doğa üzerinde barınmanızı sağlayacak en önemli eşyadır. Su geçirmez ve kaliteli bir şekilde çadır edinmeniz sizlerin kamp süreniz boyunca rahat bir şekilde barınma ihtiyacınızı karşılayacak en önemli etkendir. Ayrıca kalacağınız kişi sayısına göre çadır boyutunuzu ayarlamanız gerekmektedir.

 Uyku Tulumu: Yalıtımlı bir şekilde kaplanmış olan uyku tulumları kamp yapacak kişinin rahat bir şekilde uyumasını sağlayan en önemli eşyadır. Hafif ve taşınabilir malzemeden üretilen uyku tulumlarını tercih ederken yırtık olup olmadığını özellikle kontrol etmeniz gerekmektedir.

 Mat veya Kampet: Mat ve kampet çadırınızı kurmuş olduğunuz toprak alanın üzerine serilen bir eşyadır. Bunu kısaca tabir edecek olursak çadır halısı diyebiliriz. Mat ve kampet seçimini mevsim şartlarına uygun olarak sağlamanız uzun süre kullanımınız açısından da oldukça önemlidir.

 Şişme Kamp Yatağı: Uyku tulumunun yanı sıra taşınabilir ve hafif bir şişme kamp yatağı da edinmeniz gerekmektedir. Özellikle son dönemlerde üretilen ve piyasaya sunulan şişme kamp yataklarının oldukça güzel modellere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

 Yastık veya Battaniye: Kamp için özel olarak üretilen yastık ve battaniyeler sizlerin kamp sırasında rahat bir şekilde uyku uyuyabilmeniz adına oldukça önemli bir malzemedir. Kamp için özel olarak üretilen taşınılabilirliği ve hafifliği ile ön plana çıkan bu yastık ve battaniyenizi edinmenizi öneririz.

 Çok İşlevli Çakı: Çok işlevli çakı veya farklı bir deyişle İsveç çakısı kamp sırasında çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamanız anlamında sizlere oldukça fayda sağlayacaktır. Çakı içerisinde yer alan ve çeşitli işlevlere sahip olan bu ekipmanın sizlere oldukça kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz.

 Sırt Çantası: Kamp eşyaları arasında en önemli malzemelerden birisi de sırt çantasıdır. Kamp eşyalarınızın sığdırılması ve çeşitli ekipmanların konulması anlamında sırt çantasının oldukça iyi bir şekilde tercihi gereklidir.

 Katlanır Sandalye ve Masa: Rahatına düşkün kişiler tarafından tercih edilecek en önemli eşya katlanır sandalye ve masadır. Doğaya karşı oturabileceğiniz portatif bir sandalye ve üzerine çayınızı ve kitabınızı koyacağınız masa sizlere harika bir deneyim sunacaktır.

 Fener veya Lüks: Gece aydınlatmasını sağlamak amacıyla kamp esnasında yanınızda kesinlikle bir fener ya da lüksün yer alması gerekmektedir. Bu hem sizlerin güvenliği açısından hem de rahat bir şekilde hareket edebilmeniz açısından oldukça önemli bir malzemedir.

 Yağmurluk: Olumsuz hava şartlarının üstesinden gelmek adına yanınızda muhakkak bir yağmurluk bulundurmalısınız. Yağmurluk sizlerin yağmurlu havalarda daha rahat ve kolay bir şekilde hareket edebilmenize olanak sağlayacaktır.

Unutmamanız Gereken Kamp Malzemeleri

Kampçıların en çok unuttuğu ve unuttuktan sonra da oldukça pişman olduğu bazı malzemeler bulunmaktadır. Yukarıda listelemiş olduğumuz malzemeler arasında da yer alan bu malzemeler pek çok kampçının zor durumda kalmasına ve kampını yarıda bırakmasına neden olmuştur. Bu malzemeler şunlardır;

1- Çadır

Çadır unutmamanız gereken en önemli kamp malzemesidir. Birçok heyecanlı kamp severin kampa çıktıktan sonra çadırını unutarak geri döndüğünü bilmekteyiz. Bunun için kamp çadırı edineceğiniz ve kontrol edeceğiniz en önemli kamp malzemelerindendir. Kamp seçiminizi sağlarken mevsim şartlarını uyumlu bir şekilde tercihinizi yapmanız ve kaliteli bir şekilde çadır edinmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde alacağınız kalitesiz çadır hemen dağılarak kampınızı yarıda bırakmanıza neden olacaktır.

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2- Uyku Tulumu

Uyku tulumu kamp esnasında rahat ve güzel bir uyku çekebilmeniz adına oldukça önemli bir kamp malzemesidir. Uyku tulumunu iyi bir şekilde seçerseniz, kamp gecesinde sabaha rahat ve dinlenmiş bir şekilde uyanmış olacaksınız. Aynı zamanda uyku altlığının da iyi bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bu sizlerin soğuğa karşı daha dayanıklı kalmanıza ve uykunuzun bölünmemesine fayda sağlayacaktır.

3- Gıdalar

Kamp esnasında unutmamanız gereken bir diğer önemli malzeme ise alacağınız gıdalardır. Doğa üzerinde ben yiyeceğimi edinirim diyorsanız, tabi buna pek diyecek bir şey bulamıyoruz. Ancak gıda malzemesi tercihinde bulunacaksanız, muhakkak uzun süre dayanıklı ve bozulmayan gıdaları tercih etmelisiniz. Burada sizlere verebileceğimiz en güzel öneri ise konserve yiyecekler olacaktır.

4- Kesici Alet

Kesici aletler kamp esnasında sizlerin oldukça ihtiyaç duyduğu malzemeler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı unutulmaması gereken başlıca malzeme olduğunu dile getirebiliriz. Bıçak ve nacak başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamanız için kesinlikle bu malzemeyi unutmayın.

5- Çakmak

Kamp yapacakların en çok unutmuş olduğu ve unuttuktan sonra da pişman oldukları en önemli eşya çakmaktır. Kamp ateşinin yanı sıra yemek pişirmede kullanacağınız çakmağınızı unutmadığınızdan ve kamp çantanıza koyduğunuzdan emin olmalısınız. Aksi taktirde kamp sırasında sıcak bir ateşin başında oturamayacak ve sıcak yemeklere sahip olamayacaksınız.

Kampta Bulunması Gereken Malzemeler

Kampta Bulunması Gereken Malzemeler hakkında edinmeniz gereken bilgileri başlıklar halinde aktarmaya çalıştık. Birçok kişi kamp esnasında yanına almayı unutmuş olduğu malzemeler yüzünden sıkıntı çekmektedir. Özellikle bu malzemelerin hazır edilmesi ile birlikte kampa başlanılması sizlerin daha eğlenceli ve keyifli bir şekilde kampınızı sürdürmenizi sağlayacaktır. Aksi halde gerekli olan malzemelerin unutulması kampın başlamadan bitmesine neden olacaktır. Bundan dolayı kamp malzemeleri üzerinde oldukça temkinli ve özenli bir şekilde davranmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra sizlerde kamp malzemeleri ve kamp hikâyelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.