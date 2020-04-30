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Kamu Bankaları açıkladı | Kredi talebinin yüzde 86'sına olumlu cevap verdik

Koronavirüsle birlikte etkisini artıran ekonomik krizle birlikte kamu bankalarının açtığı kredi kampanyasıyla ilgili ortak açıklama geldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:10
Kamu Bankaları açıkladı | Kredi talebinin yüzde 86'sına olumlu cevap verdik

Kamu Bankaları açıkladı | Kredi talebinin yüzde 86'sına olumlu cevap verdik


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs krizi ile birlikte kamu bankalarının destek paketine başvuruların büyük bölümüne olumlu yanıt verildiği duyruldu. Kamu bankaları Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisine her 100 başvurunun 86'sını karşıladı


Kamu Bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşımıza toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın %86’sına kredi kullandırılmış olup kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL tutarındadır.

Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan;

- Hanehalkı geliri 5.000,-TL üstünde olanların,

- Eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin,

- Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin,

-Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların,

Kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir.

Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın kredi başvurusu,bir bankamızca sonuçlandırılmış olup vatandaşlarımız değerlendiren banka tarafındanSMS ile bilgilendirilmiştir.

Tüm bunlarla birlikte ;

Açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızınbireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerininkarşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların birkısmıyla ilgiliçözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.      
 

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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıKrediDestek Kredisi
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