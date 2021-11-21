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Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi

TL'deki değer kaybı yüzünden Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu.

21 Kasım 2021 Pazar 09:07
Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi

Kapıkule'de ucuz Türkiye kuyruğu | Leva'sını kapan geldi

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.

Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım da, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI TURİSTE YARADI 

Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etti. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.  

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleEdirneLevaBulgaristan
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